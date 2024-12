Hrvatski reprezentativac anonimno poslao žustru poruku HNS-u: 'Oni na Badnjak sigurno neće biti na terenu'

SuperSport hrvatska malonogometna liga ove sezone igrat će se i za vrijeme blagdana, a iz Saveza su poručili kako je riječ o djelomičnoj prilagodbi kalendara s obzirom na to da je sredinom listopada Hrvatska nastupala na Svjetskom prvenstvu u futsalu, pa je sezona počela kasnije nego inače, a ima i manje mogućnosti za pauzu. Ipak, ta odluka nije najbolje sjela dijelu igrača koji će ostati bez potencijalno velike zarade koju ostvaruju svake godine igrajući na božićnim turnirima u Hrvatskoj, ali i šire.

Portal Futsal Balkan objavio je pismo neimenovanog hrvatskog reprezentativca koji igra u SHMNL ligi i pisao je o tom problemu pod naslovom ''Kako je HNS 'ukrao' Božić?'':

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ove godine u Hrvatskom futsalu imamo jedinstvenu situaciju u kojoj nemamo nikakvu pauzu za igrače tijekom Božićnih blagdana te Nove godine. Igrači i klubovi su primorani da umjesto nekoliko dana odmora, treniraju i igraju tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana, dok ljudi koji su donijeli tu odluku sigurno neće biti na terenu na Badnjak te drugi ili treći dan Božića.

Koji je stvarno razlog rasporeda SS HMNL ove godine kojeg je usvojio HNS, to pitanje postavljamo danas cijeloj futsal javnosti u Hrvatskoj. Neki će reći da je to zbog Svjetskog prvenstva koje je prolongiralo početak sezone, što svakako mogu spomenuti, ali kada uzmemo u obzir da je prvenstvo krenulo 18/19. listopada, možemo uočiti da je sasvim dovoljan broj vikenda ostao da bi se odigrao prvi dio prvenstva do Božića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatski futsal je jedna od rijetkih liga u svijetu gdje se kup utakmica u prvom dijelu sezone igraju vikendom, a u drugom dijelu sezone se igraju tijekom tjedna! Na korist kome, ili u strahu od koga? Zar se nije moglo organizirati da se jedna utakmica kupa igra tijekom tjedna kako bi igrači dobili 5 dana slobodno tijekom blagdana? Sve više čujemo kako se hrvatska futsal liga svrstava u najbolje lige Europe i ponosni sam što smo dio toga, ali zar bi se ponajbolja liga Europe u futsalu trebala bojati turnira.

'Mali odmor bi dobro došao'

Osim naglašavanja kvaliteta lige sve se više spominje i profesionalizam u klubovima, gdje su igrači stvarno dobro tretirani i plaćeni, možemo reći i napokon, zbog čega smo svi ponosni i sretni, ali je li rješenje da ti igrači ne mogu provest pet dana u krugu svoje obitelji na najdraži nam blagdan Božića i proveseliti se sa svojima zbog straha da ti isti igrači ne bi pobjegli u Derventu ili na Kutiju...

Zar ti igrači koji su dobro plaćeni i imaju profesionalne ugovore ne bi trebali imati u ugovoru obveze prema svom klubu koje moraju poštovati i ne igrati takve turnire tijekom pauze od par dana? I, osim toga, mislim da je u interesu svakog igrača prve lige da što spremniji dočeka drugi dio sezone kako bi bio od što veće pomoći svom klubu, te bi mu sigurno mali odmor od naporne i duge sezone dobro došao!

Moramo iskreno priznati da su se zbog neopravdanog straha ljudi iz HNS i većine klubova prihvatili raspored natjecanja za koji se nadamo da se neće ponoviti, i ovim putem apeliramo na sve klubove i igrače da pročitaju, analiziraju ovaj članak, jer bolji futsal sigurno nećemo dobiti strahom od turnira ili bilo čega, nego boljim uvjetima za mlade igrače, infrastrukturom i ulaganjem!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa