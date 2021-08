UŽIVO OD 21.00

Playoff Lige prvaka

Stadion u Maksimiru: Zagreb

DINAMO - ŠERIF 0-0 (0-3)

Nogometaši Dinama večeras imaju samo jednu priliku za preokrenuti 0-3 iz Tiraspola. Za produžetke Plavima treba 3 gola, za prolaz 4.

(Ne)moguća misija

Da, čini se kao nemoguća misija. No, je li stvarno tako nemoguća? Sjetimo se samo onog čuda protiv Tottenhama, pa zašto ne bi vjerovali da se takvo što može dogoditi?

Trener Damir Krznar stoga je najavio kako će njegova momčad krenuti silovito i napadački od prve minute, ali ne smije zaboraviti niti na obranu u kojoj se mora igrati čvrsto i odgovorno.

"Najvažnije je da svi mi, bez obzira na poteškoće sa sastavom, vjerujemo da ova momčad ima snage, energije i znanja nadoknaditi zaostatak iz Tiraspola. Vjerujem da možemo doći do pozitivnog rezultata koji nas vodi u Ligu prvaka. U sportu je sve moguće, pogotovo u nogometu, dokazalo se to puno puta. Uostalom, i mi smo to dokazali u nedavnoj prošlosti i to je jedan od momenata na kojem gradimo optimizam", najavio je Krznar.

'Bez obzira na sve, prva je zadaća ne primiti gol'

Dinamov strateg svjestan je kako je u prvoj utakmici prvenstveno zakazala obrana.

"Možda će nekome zvučati malo čudno, ali osnovno je zatvoriti pristupe našem golu. To nam je bio problem u Tiraspolu. Bez obzira na sve, prva je zadaća ne primiti gol, ali pritom i otići u napad s igračem, dva viška. Moramo 'uzeti' dubinu i spriječiti ubitačnu Šerifovu kontru. Kad kažem da moramo voditi brigu o obrani, nemojte to pogrešno shvatiti kao 'bunker'. Mi moramo krenuti iznimno ofenzivno. Pokazat ćemo to i našim sastavom, ali pritom ne smijemo zanemariti fazu obrane. Mora biti ravnoteža između obrane i napada, ali jamčim da ćemo igrati napadački cijelu utakmicu", dodao je Krznar. Niti protiv Šerifa Krznar neće moći računati na sve igrače, ozlijeđeni su stoperi Lauritsen i Perić, a zbog ozljeda će kapetan Ademi i Jakić na početku utakmice biti na klupi.

Podrška navijača

Međutim, Krznar očekuje veliku podršku navijača i da bi uz njihovu pomoć mogao doći do čuda.

"Po najavama i prodaji ulaznica, zasta vjerujem da će stadion biti ispunjen. Optimisti smo, znamo da dinamovci stoje uz klub, da su čvrsto uz nas, željni uspjeha i lijepih utakmica u Zagrebu, da će doći u velikom broju, biti glasni, podržavati nas, a vjerujem da na njihovim krilima možemo do uspjeha".

Prijenos utakmice je na na drugom programu HTV-a od 20:50 sati, kao i na Areni Sport.