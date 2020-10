Već godinama najbolji igrač švicarske reprezentacije i nogometaš Liverpoola Xherdan Shaqiri pozitivan je na korona virus, objavljeno je na službenim stranicama švicarske nogometne reprezentacije.

Shaqiri je se sastao sa svojim suigračima iz reprezentacije, no onda je nakon testiranja saznao da je zaražen koronavirusom i čeka ga period izolacije.

Xherdan Shaqiri has tested positive for COVID-19, the Swiss Football Association has announced.

