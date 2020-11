HRVATSKI OKRŠAJ U UTAKMICI KOJA ĆE JEDNOG VELIKANA MOŽDA KOŠTATI ISPADANJA: Real i Inter večeras se doslovno moraju spašavati

Novu uzbudljivu večer Lige prvaka donosi nam ova srijeda, a posebno se ističe derbi Real Madrida i Intera u kojem će ova dva europska „teškaša“ prelomiti sudbinu u ovogodišnjem izdanju elitnog nogometnog natjecanja.

Što je najzanimljivije od svega, Inter i Real muku muče u Europi ove sezone. U svojoj su skupini na mjestima koje ne vode u osminu finala, ali je Inter s dva boda u puno težoj situaciji. Real ima četiri boda, kao i Šahtar, dok skupinu predvodi Borussia Mönchengladbach s pet bodova.

U prošloj utakmici Real je slavio protiv Intera i tako sebe doveo u sasvim dobru poziciju, no danas može Inter gurnuti daleko od drugog kruga Lige prvaka. Bit će ovo utakmica u kojoj nećemo gledati neke od najvećih zvijezda obje momčadi. Brozović će nedostajati Interu, a u Realu neće biti Benzeme, Valverdea i Ramosa. To znači da je vjerojatan nastup Luke Modrića u prvom sastavu, unatoč činjenici da je odigrao cijelu prvenstvenu utakmicu protiv Villarreala.

S druge strane, očekuje se od prve minute nastup Ivana Perišića u redovima Intera, i to na poziciji lijevog wing-backa.

Stefan de Vrij, Milan Skriniar & Ivan Perisic To Start For Inter In Champions League Clash Vs Real Madrid, Italian Media Report https://t.co/fVwZerqcPA #FCIM #InterFans #ForzaInter pic.twitter.com/L6ep6OsOQG

— SempreInter (@SempreIntercom) November 24, 2020