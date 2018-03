OSVANULA BRUTALNA PORUKA VATRENIMA KOD STADIONA U DALLASU: ‘Ropkinja si najgoreg šljama’

‘Nekad velika dama, danas ropkinja najgoreg šljama’

Hrvatski nogometaši imali su navijačku podršku i za vrijeme američke turneje. Ne samo iseljenika, nego i navijača iz domovine. No, to što su navijači prošli tisuće i tisuće kilometara kako bi bili uz Vatrene, to ne znači da su se tenzije između hrvatskih navijača i HNS-a smanjile. Na stranu iseljenici i simpatizeri Vatrenih koji nisu iz domovine, velika većina hrvatskih ultrasa i nogometne javnosti protivi se aktualnom vodstvu HNS-a na čelu s Davorom Šukerom, koji je više u Americi nego u Hrvatskoj.

Što hrvatski navijači misle o reprezentaciji i Savezu jasno se može vidjeti i iz poruke koja je hrvatskim reprezentativcima ostavljena ispred stadiona AT&T u Dallasu, na kojem je Hrvatska igrala protiv Meksika.

“Nekad velika dama, danas ropkinja najgoreg šljama”, stoji u poruci hrvatskih navijača uz prekriženi napis HNS.



Vrijedi spomenuti kako je Hrvatska u drugom pripremnom susretu na američkoj turneje u Arlingtonu pobijedila Meksiko 1-0, a pogodak odluke zabio je Ivan Rakitić iz jedanaesterca u 62. minuti.