IZBORNIK JASNO DAO DO ZNANJA: ‘Meni ugovor ništa ne znači. Ja svoje ciljeve ispunjavam, a Hrvatska ima ljude koji mogu mene zamijeniti’

‘Ova godina da smo je sanjali i da smo je slagali sami sebi, ne bi je ovako složili’

Hrvatski nogometni izbornik Zlatko Dalić u utorak je dao novogodišnji intervju za Dnevnik Nove TV. Među ostalim, govorio je i o svojim ambicijama u nastavku karijere te u kojem slučaju bi napustio izborničku klupu.

Dalić je istaknuo kako je 2018. bila fantastična godina za hrvatski sport…

Godina za pamćenje

“Prije godinu dana nije bila takva situacija i to je bilo neostvarivo. Ono što je bilo najvažnije u svemu tome da smo imali sjajnu generaciju, sjajne igrače i sjajnu reprezentaciju. To je prvo, njihova kvaliteta. Drugo je to što smo mi pokazali jedno zajedništvo, jednu vjeru i ustrajnost. Jednu poniznost u svemu tome i na kaju krajeva, da smo stvorili grupu koja je imala jedan zajednički cilj”, izjavio je hrvatski izbornik te nastavio:

Kao iz snova

”I na koncu odabir igrača i stručnog stožera u kojem sam ja bio neovisan i samostalan je dao za pravo da napravimo taj rezultat i mislim da smo ostvarili nešto što ćemo jako teško ponoviti. Pogotovo ovakvu godinu koja je bila fenomenalna za hrvatski sport. Ova godina da smo je sanjali i da smo je slagali sami sebi, ne bi je ovako složili koliko dobrih stvari se dogodilo.”

Dalić se osvrnuo i na više odbijenih ponuda nakon Svjetskog prvenstva i naglasio kako njemu “ugovor ništa ne znači”. Zanimljivo, otkrio je i svoj cilj u karijeri, a on je da jednog dana vodi jedan veliki europski klub…

‘Moj cilj je da jednog dana vodim jedan veliki europski klub’

“Pa kad sagledam cijelu svoju karijeru, imao sam svoje ambicije i gotovo sve sam ostvario. I moj cilj je da jednog dana vodim jedan veliki europski klub. Ja svoje ciljeve ispunjavam i zasad su se oni realizirali. To je moj cilj definitivno i to će biti jednog dana. S druge strane, mislim da hrvatska reprezentacija može napraviti još dobrih rezultata i zato sam tu. Ne ide mi se baš sad opet van, uživam u mojim najljepšim danima sportske karijere, uživam u Hrvatskoj i mislim da ove trenutke trebamo iskoristiti i nastaviti dalje. Moj osjećaj je sada takav”, poručio je Zlatko Dalić te nadodao:

‘Hrvatska ima ljude koji mogu mene zamijeniti’

”Meni ugovor ništa ne znači. Ako budem osjetio nešto drugačije, ja ću sutra tako postupiti. Dakle, ako dođe ono što bih ja htio, nešto velikog, naravno da Hrvatska ima ljude koji mogu mene zamijeniti i raditi ono što sam i ja. I to tako treba shvatiti i prihvatiti”, daje do znanja izbornik.