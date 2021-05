Hrvatski trener Ivan Jurić napustio je Veronu i preuzeo je sedmerostrukog prvaka Italije, Torino, potvrdio je klub.

Jurić je potpisao trogodišnji ugovor, a na klupi naslijediti Davidea Nicolu i u Torinu će navodno imati plaću od dva milijuna eura godišnje, čime je postao najplaćeniji trener u povijesti tog kluba.

Now it’s official! Ivan #Juric is the new coach of #Torino. Contract until 2024 (€2M/year). Confirmed since the last May 16! #transfers

👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/WHtnEKQHfs

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2021