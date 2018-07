HRVATSKA U SVOJE REDOVE DOVODI NEVJEROJATNOG BAYERNOVOG TALENTA: ‘Već sam ga stavio na popis!’

‘Imat ćemo vrhunskih igrača, dolaze jako dobri mladi stoperi, može se napraviti kvalitetna baza za sljedećih osam do deset godina’

Izbornik hrvatske U19 nogometne reprezentacije Robert Jarni za Sportske novosti je prokomentirao najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa, ali i potvrdio da će redove momčadi koju vodi pokušati osnažiti dovođenjem 18-godišnjeg stopera Josipa Stanišića. U pitanju je talentirani nogometaš kojem je Niko Kovač dao priliku na pripremama Bayernove momčadi, koji je rođen u Njemačkoj koja ga i želi u svom dresu, ali čiji su roditelji iz Slavnoskog Broda.

Poziv sljedećeg mjeseca

“Pozvat ću ga za turnir Mladen Ramljak, koji se ove godine igra od 8. do 12. kolovoza. Na njemu će nastupiti i naša reprezentacija, dakako, bez igrača Dinama, koji će igrati za svoj klub. Nažalost, još nisam uspio stupiti u kontakt s Nikom Kovačem, koji je s Bayernom u Americi, ali svejedno sam ga stavio na popis. Hoće li se odazvati i hoće li ga Bayern pustiti, to ćemo vidjeti. To nije UEFA-in termin. Nakon Ramljaka igramo prijateljsku utakmicu u Italiji 15. kolovoza, to je UEFA-in termin i u toj bi akciji trebali biti svi igrači, pripremamo se za kvalifikacije u studenom u Češkoj. Ako se ne odazove na Ramljaka, zvat ćemo ga za Italiju”, poručuje Robert Jarni koji je uvjeren da nema razloga za brigu kad je budućnost hrvatske nogometne reprezentacije u pitanju:

“Imat ćemo vrhunskih igrača, dolaze jako dobri mladi stoperi, može se napraviti kvalitetna baza za sljedećih osam do deset godina. No naš je zadatak da mlađe kategorije što prije stasaju, a imamo velik problem jer ne vidim da klubovi odlaze van, da se nadmeću po Francuskoj, Italiji… Otići na turnire za mlađe kategorije jako je bitno, tek tamo vidite gdje ste i što ste, koliko vam još treba. Dečki nemaju iskustvo jakih utakmica u kojima se igra brz nogomet, moraju se znati i braniti i napadati.”

Doza sreće

Puno je Jarni pričao o uspjehu generacije koju je Zlatko Dalić doveo do srebrne medalje čime je premašen uspjeh momčadi čiji je Jarni bio član i koja se 1998. godine okitila svjetskom broncom…

“Drago mi je, hvala Bogu. Volio bih da za 20 godina budemo prvaci…”

I tad je, kao i sada, Francuska bila ta koja je zaustavila seriju.

“Žao je zbog poraza na kraju jer smo odigrali najbolju utakmicu, a izgubili. Na takvim velikim natjecanjima mnogo je elemenata važno za uspjeh, kao što smo mi 1998. imali iznimno dobrog golmana Ladića, a bitna je i mala doza sreće koja te mora popratiti. Mi smo tada posrnuli u polufinalu, oni sada u finalu, što je fantastičan uspjeh, bez premca. Iako mi je krivo što nismo otišli do kraja, što je u finalu sreća bila na drugoj strani. Još od skupina nisam htio da naletimo na Francusku, ofenzivno nisu odigrali ništa posebno, ali silno su moćni, igrali su kako na takvim turnirima baš treba igrat”, kazao je Jarni.