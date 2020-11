HRVATSKA U KVALIFIKACIJAMA ZA SP PROTIV SRBIJE I BIH NA POLJUDU? Evo koga sve Vatreni mogu dobiti u grupi

Natjecanje po skupinama u Ligi nacija dobilo je jučer svoj završni epilog, rasplet. To znači da su poznate sve jakosne skupine za predstojeće kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022.

MAĐARSKA, ČEŠKA, WALES I AUSTRIJA U ELITNOM RAZREDU: Ovo je konačni rasplet po skupinama

Ždrijeb kvalifikacijskih skupina je 7. prosinca, a Hrvatska se nalazi u prvoj jakosnoj skupini, što znači da neće izvući nikog od najjačih europskih reprezentacija.

OFFICIAL: UEFA World Cup Qualifying Pots

Romania 🇷🇴 claims the final spot in Pot 2.

Finland 🇫🇮 grabs a spot in Pot 3 at the expense of Bosnia 🇧🇦

The draw will be conducted December 7th. pic.twitter.com/FHMJfLooKZ

