HRVATSKA TRAŽI OSVETU, EKSPERT ZA ŠPANJOLCE PORUČUJE: ‘Bojim se kontre, ali Englezi su pokazali što je naša velika prilika’

Vatrene očekuje težak ispit koji bi, u slučaju da se na njemu padne, mogao imati ozbiljnije posljedice nego što se na prvu čini

Zlatka Dalića i njegove srebrne nogometaše danas u Ligi nacija očekuje revanš protiv Španjolske koja ih je, odmah nakon osvojenog srebra, prizemljila teškim 6:0 porazom u Elcheu. Taj poraz je, barem tako kaže izbornik, prošlost i čeka nas sasvim nova utakmica i konkurentnija Hrvatska koja će tražiti pobjedu protiv moćne Furije. Na putu do te pobjede Vatrenima, osim sjajnih Španjolaca, stoji i nekolicina kadrovskih problema unutar same reprezentacije.

“Pivarić je ozlijeđen. I Leovac i Sosa su ozlijeđeni. Nema ni Strinića. Lijeva strana će biti upitna. Svi su lijevi bočni na ovaj ili onaj način izvan stroja. Iskreno, još nemam rješenje za tu poziciju. Imamo još dva, tri dana da pronađemo lijevog beka. Tu su Milić i Jedvaj, vidjet ćemo. Žao mi je Vidu trošiti na toj poziciji i razdvajati stoperski par”, poručio je izbornik Zlatko Dalić nekoliko dana prije ogleda sa Španjolskom u Zagrebu.

Osim problema s pozicijom lijevog beka, Dalić mora pronaći rješenje i za poziciju centarfora koja je odlaskom Mandžukića i izbacivanjem Kalinića ostala upražnjena, ali i odabrati čuvara mreže između Lovre Kalinića i Dominika Livakovića od kojih obojica imaju kvalitetne argumente za to da budu prvi izbor.

Elche je teško objasniti

Kako pokrpati rupe u kadru, na koji način spriječiti da se ne ponovi Elche i koje su potencijalno slabe točke Furije preko kojih bi Hrvatska mogla doći do pozitivnog rezultata, upitali smo komentatora Sportkluba Zorana Grgića, specijaliziranog za španjolsku ligu. Ni on sam, kaže nam, ne zna kako točno objasniti ono što se dogodilo u Elcheu.

“Pokušavao sam si to racionalno objasniti i nisam došao do nekih opipljivih zaključaka osim toga da je ta utakmica bila odmah nakon Svjetskog prvenstva pa se to onda može pripisati emotivnom pražnjenju nakon osvajanja drugog mjesta. Izgledali su kao da nisu na pravi način ušli u tu utakmicu, kad se igralo Svjetsko prvenstvo onda se ulazilo u utakmice s natjecateljskim karakterom, a sada se činilo da nema te kohezije i naboja koji je onda bio prisutan.

Španjolska je odmah došla kao težak suparnik, jedan od najtežih koji su uopće mogli biti, a igrači su još u glavama bili u Rusiji. Bilo bi iluzorno reći da smo mi stvarno toliko slabiji od Španjolske, ali mislim da je takva utakmica odmah nakon prvenstva bila prevelik zalogaj”, kaže Grgić.

Liga nacija mnogima služi samo za uigravanje

Iako Liga nacija kao koncept natjecanja još uvijek nije potpuno prihvaćena od svih koji u njoj sudjeluju, njenu važnost se ne može ignorirati. Ipak, čini se kako su neki Savezi i izbornici, a među njima i naš, odlučili te utakmice shvatiti nešto neozbiljnije nego što bi zbilja trebali.

“Liga nacija je potpuno novo natjecanje koje su neke reprezentacije shvatile ozbiljno jer donosi mogući plasman na Euro, bolji položaj u kvalifikacijama kasnije, ali i drugi niz benefita s marketinške strane. Neke reprezentacije, prije svega ove jače su to shvatile na drugačiji način i fokusiraju se na redovite kvalifikacije. Očito smatraju da neće imati problema s plasmanom na prvenstvo kroz taj regularni dio, a ovo sada im služi za uigravanje. Što se tiče naših igrača, oni bi morali shvatiti da je ovo natjecanje dobrodošlo onima koji nisu igrali puno, a pogotovo mislim na ove mlađe nogometaše koji su sada ušli u reprezentaciju kao što su Vlašić i Brekalo“, rekao nam je Grgić pa istaknuo zašto je Liga nacija važna za Vatrene:

“Dvije utakmice koje sada dolaze su krucijalne za to da se osigura status nositelja koji je jako bitan jer bi se inače kvalifikacije koje počinju u trećem mjesecu mogle jako zakomplicirati. Reprezentacije iz donjeg doma europskog nogometa su one koje su najozbiljnije shvatile ove kvalifikacije jer je to njima idealna prilika da uhvate Euro koji inače vjerojatno ne bi imali šanse dohvatiti.”

Lijevi bek je godinama deficitaran

Hrvatska u susret s Furijom ulazi s nekoliko gore navedenih kadrovskih nedostataka, a naš sugovornik smatra kako za njih ne postoje jasna rješenja. “Zna se već godinama da nam je pozicija lijevog beka deficitarna, Pivarić je bio prinudno riješenje, a s ovim novim problemima Strinića ostali smo bez igrača na toj poziciji. Lijeva strana bi po meni trebala biti rezervirana za lijeve bekova, nikako za neke alternative kao što je Vida ili netko drugi. Na lijevog strani nemamo pravu opciju još od Jarnija”, kaže Grgić.

“Vidimo da najjače reprezentacije imaju sjajne igrače na tim pozicijama, sada je u Španjolsku opet pozvan Jordi Alba, koji je jedan od najboljih lijevih bekova na svijetu. To je moderan profil lijevog beka kakav mi nemamo, a možda bi to u budućnosti mogao biti Sosa”, istaknuo je iskusni sportski komentator pa pojasnio zašto promjena sustava, rješenje koje su neki ovih dana predlagali, ne bi bila dobra ideja.

“Promjena sustava je ono što treneri ne vole često činiti jer sustav koji forsiraju najčešće je onaj koji profilu igrača koje imaju na raspolaganju najbolje odgovara. Kod nas je situacija specifična, ako se ide na formaciju s trojicom u obrani onda nam je opet potrebno da imamo bekove koji imaju sposobnost izlaziti visoko, ali i krila koja mogu igrati naprijed-nazad. Lakše je naše probleme pokrpati s četvoricom u obrani. Vrlo teško je mijenjati sustav na koji su naši igrači naučeni, ali sigurno je da ćemo imati problema preko bokova protiv Španjolske jer oni tu imaju stvarno sjajne igrače.”

Ima li zamjene za Mandžu?

Možda i najveći problem ove reprezentacije je pozicija centarfora za koju na prvu ne postoji ni neki “Sosa” koji tek dolazi pa se na njega može računati kao na opciju u budućnost. Međutim, je li to zaista tako?

“Što se tiče centarfora, ne vidim nikoga tko bi mogao adekvatno odgovoriti nakon odlaska Mandžukića, javljaju se neka alternativna rješenja poput Santinija ili Livaje, ali mislim da to nisu dovoljno dobra rješenja. Ima nekoliko zanimljivih igrača koji su se pojavili u HNL-u poput Petkovića i nekolicine koji bi možda u budućnosti mogli pretendirati za to mjesto. Međutim, za reprezentaciju je potrebno imati kontinuitet dobrih igara, što Petković, a ni neki drugi nemaju”, apostrofirao je naš sugovornik koji je oduševljen Dinamovim centarforom.

“Bruno Petković je za mene savršeno iznenađenje, pratim nogomet stvarno detaljno, ali nisam, kao ni većina ljudi, pratio njega dok je bio u Italiji. Čini mi se da ima potencijal koji je potreban za biti reprezentativac ako se nastavi ovako razvijati. Tehnički je savršen za svoju visinu, sjajan je na lopti, zna igrati leđima okrenut prema golu, gradi se fenomenalno i ima savršen pregled igre za jednog centarfora. Za mene on trenutačno nije materijal za reprezentaciju, ali svakako bi to mogao postati.”

Nova Furija

Španjolci su ne tako davno, prije samo četiri mjeseca, prošli kroz grubu promjenu izbornika koja je ostavila traga i koštala ih rezultata na Svjetskom prvenstvu, ali od onda se mnogo toga promijenilo. Prije svega izbornika Hierra, koji je došao nakon što je Lopetegui naprasno otpušten, zamijenio je Luis Enrique i sada se opet u igri Furije vide konture jedne od najboljih svjetskih reprezentacija.

“Španjolska je za mene sigurno top reprezentacija, tu nema nikakve dvojbe. Pod Lopeteguijem su u 20 utakmica imali 16 pobjeda i četiri remija, a ono najbolje im tek dolazi. Starija garda se oprostila, ali imaju veliku prednost u tome što španjolska liga nudi mnogo prilika mladim igračima. Sada su pozvana dvojica igrača koje sam posebno hvalio ove sezone.

Mario Hermoso igra briljantno ove godine u Espanyolu, Brais Méndez se također savršeno razvija u Celti, a prije njih su imali Ceballosa i slične. Oni imaju puno mladih igrača uz nekoliko igrača koji su provjerene marke kao što je Rodrigo koji baš i ne briljira ove sezone, ali ne briljira ni Valencija pa onda logično da to utječe i na njega. Bez obzira na to on je čovjek koji može stvarati razliku u napadu”, rekao je Grgić koji sjajno poznaje sve Španjolce.

“Ako tražimo neku slabiju kariku onda to možemo samo na stoperskim pozicijama, iako i to izgleda vrlo dobro. Napravili su kompoziciju koja ima sjajan balans iskustva i mladosti tako da će s njima biti jako teško igrati, ali uvjeren sam da se neće ponoviti onaj rezultat iz Elchea.”

Španjolske slabosti

Na kraju smo se dotaknuli i onog što vjerojatno sve najviše zanima, a to je sama igra Španjolske i njihove slabosti koje bi Modrić i društvo mogli iskoristiti kako bi došli do pozitivnog rezultata.

“Španjolci igraju igru s mnogo kratkih dodavanja, Luis Enrique njeguje stil nogometa sličan Guardiolinom, s malo dodira i brzom tranzicijom prema naprijed. Malo se pribojavam polukontre i kontre Španjolske, vidjet ćemo tko će preuzeti posjed u ovoj utakmici, vjerojatno će Hrvatska inzistirati na njemu jer se igra u Maksimiru, ali oni su stvarno vrlo nezgodni u tranziciji prema naprijed. Dobro igraju u prostoru iza stopera i između linija, to im je najveća boljka”, otkrio je Grgić pa razgovor zaključio opservacijom koja bi mogla biti ključ svega.

“Prenosio sam utakmicu između Španjolske i Engleske i u njoj se sjajno vidjelo koje probleme Furija ima. Englezi su ih izigrali i otkrili da su lopte iza leđa stopera, koji stoje visoko, dobar recept za igru protiv njih. Tu imamo Rebića i Perišića koji to mogu iskoristiti, a Ramos ne djeluje pretjerano uvjerljivo u zadnje vrijeme ni u Realu ni u reprezentaciji. Protiv Engleske su stajali previsoko, na nekih 30 metara, a često su bili i blizu centra. Ako tako odluče i protiv nas, to je naša prilika.”

Tekstualni prijenos ove utakmice moći ćete pratiti od 20.45 sati na Net.hr-u.