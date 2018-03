HRVATSKA PONOVNO STREPI: Fifa će sasvim sigurno kazniti Vatrene zbog skandiranja navijača u Skadru

Zbog skandiranja ‘Ubij Srbina’ na stadionu Loro Boriçi sinoć u Skadru za vrijeme kvalifikacijske utakmice za odlazak na SP 2018. godine između Kosova i Hrvatske (0-6), Hrvatska će biti sasvim sigurno kažnjena od Fife.

Na stadionu su se čuli povici “Ajmo ustaše”, pa “Za dom – spremni”, “Ubij Srbina”, a domaći i hrvatski navijači zajedno su navijali tako da su Hrvati vikali “Ubij”, a Albanci se nadovezivali sa “Srbina”. Nakon toga bi svi zajedno, cijeli stadion, u isti glas skandirali “Ubij, ubij Srbina”. No, što će na sve to reći Fifa? Naime, pravilnik Fife govori o nultoj toleranciji na diskriminaciju, pa ćemo morati ponovno sa zebnjom čekati na kaznu krovne organizacije svjetskog nogometa. Jasno je da navijače Kosova i Hrvatske veže, među ostalim, zajednički neprijatelj s kojim su bili u ratu. I to sinoć u Skadru nisu skrivali. No, Fifa ne priznaje nikakve ispade koji pozivaju na mržnju. Tako će i Kosovo biti kažnjeno zbog skandiranja svojih navijača protiv Srba.

Vrijedi spomenuti kako je Hrvatska i prije početka kvalifikacija zbog rasističkog skandiranja navijača kažnjena igranjem dviju domaćih utakmica bez gledatelja od kojih je zasad “odradila” jednu, pa je pitanje kako će sada reagirati disciplinska komisija krovne nogometne organizacije.