Rezultati genetičkog testiranja na prisustvo SARS-CoV-2 virusa na uzorku od 350 igrača i članova stručnih stožera klubova HNL-a isključili su postojanje koronavirusa među nogometašima u najelitnijem razredu hrvatskog nogometa, izvjestili su tijekom srijede prijepodne iz HNS-a na svojoj web stranici.

U svojim nastojanjima u prevenciji širenja Covid-19, predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog nogometnog saveza, prof.dr. Dragan Primorac sa suradnicima je razvio cjeloviti model koji između ostalog uključuje i primjenu specifičnih testova kojima se utvrđuje postojanje genetičkog materijala SARS-CoV-2 virusa, koristeći molekularne testove RT-qPCR. Primorac je u razgovoru za RTL pojasnio kako je takozvani “hrvatski model” uspio.

“Mi istodobno radimo dvije vrste testiranja i naravno možemo ponavljati testiranja koliko bude potrebno ovaj model to jamči vidim da i drugi sportovi idu ovih putem to me veseli”, rekao je Primorac za RTL.

NEMA KORONAVIRUSA U HNL-U: Stigli rezultati testiranja na COVID-19

Uskoro nastavak sezone

Hrvatska nogometna sezona nastavlja se 30. svibnja utakmicama polufinala Kupa, dok bi tjedan dana kasnije, 6. lipnja, bilo nastavljeno natjecanje u Prvoj HNL. Sve utakmice igrat će se bez prisustva gledatelja.

HNS izdao je i raspored po kojem bi se trebali odigravati susreti u nastavku sezone. Prazan Poljud tako će u petak 5. lipnja biti mjesto odigravanja utakmice Hajduka i Inter Zaprešića koji će se igrati u 20 sati.

“Ako se dogodi bilo kakav scenarij, mi ćemo duplo testirati. Imamo mjere i za to, ali u ovom trenutku to nije naša briga, sve je prošlo dobro i HNL može početi”, izjavio je Primorac.

Hrvatska na vrhu svijeta

Projektu koji je već danas u svijetu poznat pod nazivom “Hrvatski model“, a koji je objavljen u prestižnom Journal of Global Health, snažnu potporu su dale Fifa i Uefa.

Hrvatski nogometni savez posebno ističe sjajnu suradnju s klubovima, igračima i članovima stručnih stožera koji su se ponijeli iznimno odgovorno tijekom realizacije ovog projekta. Isto tako, Hrvatski nogometni savez nastavlja s provedbom svim mjera koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

“Ovih dana Hrvatsku smo pozicionalirali na vrh svijeta mi smo prva ili druga zemlja u svijetu koja je provela sva testiranja i ustanovili smo da COVID-a nema kod nogometaša Republike Hrvatske”, zaključio je Primorac.