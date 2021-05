Krovna europska nogometna organizacija UEFA iznenadila je jučer videom s svojim društvenim kanalima. Na Twitteru je osvanuo jednominutni video pod nazivom “hrvatska magija”, na kojem su objedinjeni neki od najboljih poteza hrvatskih fantazista u UEFA-inim natjecanjima.

Na kratkoj snimci možemo vidjeti pregršt sjajnih minijatura Modrića, Kovačića i Mandžukića, ali i već umirovljenih igrača poput Zvonimira Bobana, Davora Šukera i Roberta Prosinečkog.

Predlažemo da izdvojite minutu svog vremena da pogledate ove majstorije naših nogometaša:

🇭🇷 Croatian wizardry 🧙‍♂️

Name your top 3 🇭🇷 stars to have placed in the #UCL…#UCLSkillsSpecial | @Mastercard pic.twitter.com/1AesHIhMvz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 10, 2021