Utakmicu Turske i Hrvatske (3:3) na Vodafone Areni za Net.hr analizira Igor Pamić

Rezerve Hrvatske su, kad podvučemo, večeras na Vodafone Areni u Istanbulu odigrale dobru utakmicu. Zlatko Dalić ponovno je odlučio eksperimentirati i isprobati neke nove igrače, kako bi dobio još bolji uvid u ono s čim raspolaže. Nije dobro to što smo opet primili gol nakon duge lopte, Josip Juranović nije dobro pročitao suparničkog igrača kod 2:1 Turaka. Iako je on u biti bio žrtva pogreške ranije. No, to će Dalić morati popraviti. Izbornik, naime, ima viziju i jako dobro zna na čemu treba raditi…

Praksa širenja baze igrača

Da, Dalić je krenuo u ovu sezonu natjecanja s praksom širenja baze, na prijateljskim utakmicama daje prilike mladim i neafirmiranim igračima, onima koji se tek trebaju nametnuti i pokazati može li se na njih u budućnosti računati. I protiv Turske je pogodio, osim možda što je priliku mogao dati i golmanu Atletico Madrida Ivi Grbiću. Odlučio se za standardnu 4-2-3-1 formaciju, ovaj put nije eksperimentirao sa sustavom igre, no u početnom sastavu od prvotimaca započeli su tek Vida i Brekalo.

Simon Sluga po prvi put je startao kao vratarska jedinica u reprezentaciji Hrvatske u službenoj utakmici, debi je imao i Marin Pongračić iz Wolfsburga, kojeg je Dalić žarko htio isprobati.

Josip Juranović, branič Legije iz Varšave, po prvi je put počeo za Hrvatsku i postao prvi igrač ikad koji je zaigrao za Vatrene iz poljske lige. Mislav Oršić i Mario Pašalić bila su dva najbolja igrača u reprezentaciji, a Ante Budimir je pokazao da je veliko pojačanje za Vatrene. Zabio je gol za 1:1 nakon, doduše, igranja rukom ali veseli što je bio opasan i što je probio golgeterski led. Dobivao je dosta batina od turskih stopera. No, on je jednostavno takav igrač, takvim stilom igra…

‘Ante Budimir je tip igrača kakvog Hrvatska nema’

“Ante Budimir je tip igrača kakvog Hrvatska nema. Znamo da mi s lakoćom dođemo u zonu šuta, centaršuta, imamo kvalitetnu momčad, ali to je takav igrač koji u šesnaest metara traži, pokriva prvu stativu. Uvijek dolazi ispred igrača. Može zadržati loptu, zna skočiti, dosadan je, uporan… Da, Ante Budimir je definitivno igrač koji puno može pomoći reprezentaciji”, kazao nam je u uvodu razgovora bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, sad trener Igor Pamić. Naš česti stručni sugovornik javio nam se odmah poslije dvoboja iz svoje Istre…

Zlatko Dalić u ovom reprezentativnom ciklusu ne može računati na Andreja Kramarića i Antu Rebića, dok će se Dejan Lovren priključiti reprezentaciju u Splitu uoči utakmice protiv Portugala. Izbornik Dalić rekao je nakon utakmice s Turskom da će se Vatrenima pridružiti Dominik Livaković i Bruno Petković koji su donedavno bili pozitivni na koronavirus.

“Mi smo danas uputili poziv Livakoviću i Petkoviću. Oni su danas dobili test da su negativni. Sutra će se Livaković priključiti u Stockholmu. Ako u ova dva treninga bude dobro, onda će on biti na golu. Očekujem da će biti zdrav”, poručio je izbornik za kameru Nove TV.

Zbog brojnih izostanaka, izbornik hrvatske reprezentacije odlučio je aktivirati pet pretpoziva s liste kandidata (Lovre Kalinić, Marin Pongračić, Josip Juranović, Antonio-Mirko Čolak, Toma Bašić), a svi osim Kalinića su dobili priliku protiv Turske.

Zanimljivo, ali u odnosu na očekivani sastav izbornik je napravio još dvije promjene, umjesto Domagoja Bradarića i Tome Bašića startali su Melnjak i Vida. Bradarić se nažalost ozlijedio u prošloj utakmici igrajući za svoj Lille i nije bio na raspolaganju izborniku.

Debitirao je i Antonio Mirko Čolak koji je ušao u drugom dijelu. Sluga, Vida, Pongračić, Juranović, Melnjak, Badelj, Rog, Pašalić, Oršić, Brekalo i Budimir, započeli su susret. Dalić je tako napravio možda i najveći eksperiment u reprezentaciji od kad ju vodi…

“Uvjeren sam da je izbornik dobio ono što je i tražio. Mislim da s većinom stvari može biti zadovoljan, ne i sa svima. Ono što moram naglasiti je i to da se vidi da i da je Dalić u formi. U jednom kratkom periodu nije bio baš u nekoj ekstra formi, sad on stvarno sve dobro pročita, priprema, daje svima šansu, povlači dobre poteze, a rezultatski izgledamo dobro. Ovaj dvoboj je definitivno jedan plus po meni. U jednom periodu smo gubili, ali onda smo s momčadi, koja vjerojatno 99% neće više igrati skupa, okrenuli, bili bolji, dominirali… Ok, greške su se dogodile, njih smo vidjeli, međutim to nisu bile momčadske nego individualne”, rekao nam je Pamić i dodao:

‘Pongračić je odigrao i više nego solidno’

“Pongračić je odigrao i više nego solidno. Moramo biti do kraja iskreni i reći da Turska uopće nije bila opasna. Nisu imali nekih velikih mogućnosti za pokazati što mogu u defenzivnim zadacima, niti su imali inicijativu u posjedu. Mi smo dominirali u otvaranju napada. Po postavljanju, gardu, Pongračić je bio dobar. No, hajmo još pričekati s njim koju utakmicu”, govori nam Pamić.

Da, Pongračić tri mjeseca nije igrao zbog mononukleoze. Nismo ni očekivali neku njegovu sad briljantnu predstavu jer se još vraća u formu. Dalić s njim može biti zadovoljan. On je potencijal koji će, kad bude spreman, donijeti Vatrenima jednu snagu i energiju. On će biti velika konkurencija stoperima.

Kod prvog gola Turaka pogriješili su oni najiskusniji. Badelj je dva puta kiksao, a onda je Vida nagazio Tosuna za penal i njegov gol. Bila je to loša korekcija Vide. U jednom smo se trenutku u prvom dijelu, nakon pogotka Turuca u 41. za 2:1, pobojali da je eskalirao problem, jer nekako prelako primamo golove. Nažalost nismo pogriješili, dojam i dosad viđeno upravo to i govore… I sam izbornik je, naime, nakon utakmice za Novu TV isto to rekao, kako se ponavlja jedna stvar, da olako primamo golove i to ga jako zabrinjava. Jer, svaki put kad su oni prešli centar, Vatreni su primili gol. Protivnik nije imao nikakve situacije u prvom dijelu, a mi smo nakon toga gubili 2:1 i to zabrinjava…

“Da, međutim ja to drugačije gledam. Ok, vidjeli smo te dvije pogreške Badelja i Vide. On to mora bolje procijeniti. Jer, igrač ide od gola, morao je ostati tamo u igri. On to nije učinio, bila je to njegova slaba procjena kod penala. Kod drugog pogotka po meni su bile dvije individualne greške. Dobro, sad ne znam što je izbornik tražio od igrača. Juranoviću je igrač napravio udicu kad mu se prišuljao iza leđa. Međutim, Vida je to morao i trebao osjetiti i nije smio napuštati prazni dio. Njega je turski napadač izvukao. Po meni, i Sluga je trebao bolje reagirati kod tog drugog gola Turaka, izaći ranije. Ne kažem da je on kriv, ali trebao je ipak neke stvari napraviti bolje, reagirati bolje”.

Opasni Oršić, Pašalić i Brekalo

Oršić je na lijevom krilu zadavao probleme Turcima…

“On je, po meni, bio naš najbolji i najaktivniji igrač 25 do 30 minuta. Nakon toga je u prvom dijelu stao, dobro vjerojatno su stali malo svi zbog tog drugog gola. Nismo više bili toliko opasni. No, generalno je bio jedan od naših najaktivnijih igrača, najopasnijih. Turci su nam pustili posjed jer su vodili i on je to pametno koristio”, ističe Pamić.

Drugo poluvrijeme donijelo je preokret Vatrenih. Prvo je Mario Pašalić u 54. minuti na Brekalov ubačaj zabio za 2:2, da bi samo dvije minute kasnije odlični Josip Brekalo glavom pogodio za 3:2 na Oršićevu asistenciju, ubačaj s lijeve strane. Nažalost, naše vodstvo kratko je trajalo, Under je u 58. minuti pobjegao Melnjaku i sjajno zabio za 3:3.

“Pašalić je u prvom poluvremenu po meni bio naš najbolji igrač, uz naravno spomenutog Oršića. Stalno je bio na lopti, s dobrim predosjećajem za igru. Dobro se postavljao, bio stalno u posjedu lopte, nije ju gubio. Još je uz to i poentirao. On ima strahovit osjećaj za doći u šansu. Ima dobru realizaciju, jako je opasan kad igre prema naprijed”, rekao nam je Pamić i dodao:

“Zadovoljan sam svime. Znate, moramo utakmicu sagledati iz drugog kuta. Gledajte, izbornik nije imao vremena za neko preveliko uigravanje. Igrači su se okupili, pa taj put, nema se tu vremena za posebne pripreme. Neki su igrali prvi put zajedno i nikad više. Izbornik će više napraviti onda kad ima više vremena. Osobno smatram da treba biti više nego zadovoljan. Kad maknemo dvije individualne pogreške, one Vide i Juranovića, kod prvog gola čak tri individualne, rezultat je odličan”.

‘Rog je bio dobar u drugom poluvremenu, kod Melnjaka mi nešto nedostaje, iako je bio dobar’

Dobru priliku Hrvatska je imala u 64. minuti, pucao je Rog, ali je Cakir to odlično obranio. Kako su odigrali bratići Melnjak i Rog?

“Rog je bio dobar u drugom poluvremenu. Prvo je bio solidan, u drugom je bio jako dobar. Isto kao što sam kazao za Pašalića, i Rog je u drugom proigrao. Bilo ga je svugdje, dolazio u međuprostore, bio opasan i aktivan defanzivno. Bio je i agresivan, što i krasi njegovu kvalitetu. Melnjak je bio dobar, no kod njega mi nešto nedostaje. U napadu ga nema previše, nema konkretnosti, ne znam da li mu izbornik ne da ili je takav tip igrača, Dala to zna najbolje. Otraga je dobar, ali opet nisam baš sto posto siguran u njega. Iako, on je svaki dvoboj solidan.

Slijedi dvoboj protiv Švedske u Stockolmu u subotu, možda i presudan u borbi za ostanak u elitnom razredu Lige nacija.

“Kad najviše treba uvijek je Hrvatska prava, najbolja. To i sad očekujem. Nemamo se čega bojati, još uvijek smo jaka nogometna reprezentacija, ekstra kvalitetna. Bit će sigurno motivirani. Uvjeren sam u dobar rezultat”, zaključio je Igor Pamić.