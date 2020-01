HRVATSKA IMA NEOBIČAN TANDEM ZA KOJI GOTOVO NITKO NE ZNA: Evo zašto bi ova dvojica uskoro bi mogla nositi obranu Vatrenih

Pod vodstvom legendarnog Stevena Gerrarda, Rangersi su iznjedrili poprilično neobičan tandem

Prije svega zbog nedostupnosti, a zatim i zbog manjeg interesa za škotskim nogometom, Hrvati zapravo nemaju prilike vidjeti Bornu Barišića i Nikolu Katića. Ova dvojica briljiraju gotovo cijele sezone u dresu glasgovskog Rangersa i prije nekoliko su dana baš oni donijeli pobjedu u jednom od najjačih derbija svijeta, Old Firmu, protiv Celtica (2:1).

BBC je tu pobjedu označio povijesnom, a u njoj je lijevi bek Borna Barišić namjesto oba gola, a Katić zabio pobjednički. Osam i pol godina trebalo Rangersu da ponovo svlada Celtic u derbiju, a u međuvremenu je klub pao u najniži rang, vratio se i ponovo zauzeo staro mjesto, mjesto glavnog konkurenta Celticu, a tko zna možda i prvaka.

Neobičan tandem

Pod vodstvom legendarnog Stevena Gerrarda, Rangersi su iznjedrili poprilično neobičan tandem, onaj Barišića i Katića. Rijetki su tandemi u zadnjim, pa čak i srednjim linijama, ali ova dvojica imaju nekakvu kemiju zbog koje na terenu djeluju pomalo izvanserijski. U čemu je stvar otkrio je Borna Barišić u razgovoru za škotski Sunday Post.

“Sretan sam zbog njega. On mi je dobar prijatelj. Svi znaju da on ima kvalitetu za igrati na najvećoj razini. Bilo mu je jako teško kada nije bio u prvoj momčadi. Teško je svakome kad ne igra, ali pogotovo je bilo Nikoli. On živi nogomet svaki dan, svakog trenutka. Sada kada je dobio drugu šansu, pokazuje svima koliko je dobar”, govorio je Barišić.

Postoji kemija

Ovakva bliskost osjeti se i na terenu, Barišić i Katić imaju neku neobičnu nogometnu kemiju zbog koje, kada igraju zajedno, igraju bolje…

“Svaki dan smo zajedno, dijelimo gotovo sve. Jako je važno imati dobrog prijatelja kad si u inozemstvu. Ja uvijek kažem da sam ovdje sretan zbog njega i on zbog mene. Možemo biti zajedno cijeli dan i neće nam dosaditi. Daleko smo od Hrvatske i nije lagano u ovim teškim trenucima, pogotovo ne Nikoli u protekla tri mjeseca. Čak i prošle godine kad sam ja imao teške trenutke, on me je podupirao. Puno pomažemo jedan drugome”, kazao je Barišić.

Zatim je još nahvalio sposobnosti svojeg prijatelja. “Nikola voli svoj nogomet. Voli raditi i uvijek je sto posto koncentriran na svoju igru. To je najbitnija stvar za njega. Jako je sposoban i snažan i još može mnogo napredovati. Posebno je to bitno u škotskoj ligi. Vjerujem da će biti veliki igrač Rangersa u budućnosti. Neko vrijeme je proveo izvan momčadi, ali kad se vratio, odigrao je sjajno i to čini svakoga vikenda. To je pokazatelj njegove posvećenosti nogometu”, izjavio je Barišić.

Katića nema među Vatrenima

Iz riječi Barišića zaista se može iščitati kako je riječ o velikom prijateljstvu, a to je u nogometu rijetkost i to bi se svakako moglo iskoristiti u reprezentaciji. Ne dvojimo kako među Vatrenima ima bliskih igrača, ali ne pamtimo zaista kada je netko ovako temeljito i iskreno govorio o svom suigraču. Koliko smo mogli vidjeti, njih su dvojica, kao što Barišić i kaže, odlični prije svega zbog toga što si pružaju potporu i “čupaju” se iz teških situacija. E, a to je već prava rijetkost u današnjem nogometu gdje svatko, obično, gleda prije svega na sebe, a tek onda na ekipu ili suigrača.

Barišić i Katić doista nam izgledaju kao tandem pa nas, eto onako, zanima kako bi njihovo prijateljstvo i kemija na terenu izgledalo u reprezentaciji. Trenutno, izbornik Zlatko Dalić ima najviše problema sa sastavljanjem zadnje linije, ima veliki deficit na desnom beku, ključni stoperi mu nisu bili u najboljoj formi, odnosno, često imaju problema s ozljedama pa se čini kako bi tu dosta problema mogao riješiti ovaj tandem. Tko zna, možda bi njih dvojica i nosili zadnju liniju…

E, da! Samo postoji mali problemčić, prvo bi Katića trebalo i pozvati u reprezentaciju da bi ih vidjeli na djelu…