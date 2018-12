HRVATSKA IMA ČAK PET OSVAJAČA SVJETSKOG KLUPSKOG PRVENSTVA: Sjećate li se tko je prvi podigao ovaj trofej?

Pet Hrvata dosad je osvajalo Svjetsko klupsko prvenstvo

Hrvatska ima petoricu igrača koji su se u svojoj karijeri okitili trofejem osvajača Svjetskog klupskog prvenstva, a najviše puta je to pošlo za nogom Luki Modriću, koji je jučerašnjim Realovim trijumfom nad Al Ainom stigao do četvrtog trofeja, trećeg uzastopnog.

Prvi Hrvat koji je osvojio ovaj trofej bio je Dario Šimić čiji Milan je 2007. godine svladao Bocu Junior s 4:2. Junak te utakmice bio je Inzaghi s dva pogotka, a po jedan su dodali Kaka i Nesta. Šimić nije ulazio u igru, ali je bio u zapisniku i računa se kao osvajač.

Prvi Hrvat koji je osvojio ovaj turnir, a da je i zaigrao u finalu bio je Mario Mandžukić čiji je Bayern 2013. svladao Raju Casablancu s glatkih 2:0 pogotcima Dantea i Thiaga Alcantare. Mandžukić je u igru ušao u 76. minuti.

Kovačić također ima dva naslova

Sljedeće godine Real je osvojio prvi trofej i to u Maroku pobjedom nad San Lorenzom. Luka Modrić propustio je taj turnir zbog ozljede, ali bez obzira na to piše mu se kao da je osvojio trofej. Ovim trofejem okitio se 2015. i Ivan Rakitić čije je Barcelona s 3:0 u finalu ispratila River Plate. Rakitić je igrao do 67. minute.

Sljedeća dva izdanja ova natjecanja pripala su Real Madridu. Naime, 2016. godine su u finalnoj utakmici svladali Kashimu, a Modrić je dobio Silver Ball nagradu, dok je Golden Ball nagrada pripala Ronaldu, koji je u finalu zabio hat-trick. No, ta je nagrada Modriću pripala godinu dana kasnije, kada je odveo Blancose do trećeg naslova, ovog puta je u finalu “pao” brazilski Gremio sa 1:0.

Dva naslova upisao je i Mateo Kovačić koji je bio član pobjedničkih Realovih momčadi 2016. i 2017. godine.