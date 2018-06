DOŠAO JE I TAJ DAN – VATRENI OTVARAJU SP: Bivši izbornik poslao jasnu poruku: ‘Moramo proći Nigeriju, u protivnom možemo odmah kući’

Bivši izbornik hrvatske Otto Barić najavio je današnju utakmicu Hrvatske i Nigerije u Kalinjingradu

Došao je i taj dan, dan kad sve u Hrvatskoj naprosto “staje” i kad svi gledaju samo prema nastupu hrvatske nogometne reprezentacije. Večeras od 21 sat, na stadionu Kalinjingrad, modernom nogometnom zdanju izgrađenom za potrebe SP-a, Vatreni će otvoriti nastup na SP-u utakmicom protiv Nigerije, najveće Dalićeve nepoznanice u pripremama za Mundijal…

Zlatko Dalić na treningu u srijedu postavio je “suparnika” u raspored 5-3-2, hrvatski izbornik računao je da će tako Nigerija postaviti svoju igru i tako je pripremao momčad za prvog suparnika na Svjetskom prvenstvu.

Krama kao jak adut u napadu, Rebić će napadati s lijevog krila

Andrej Kramarić se nametnuo i premda to izbornik još nije potvrdio, trebao bi biti starter protiv Nigerije i to na poziciji polušpice. Krama trpa, Krama i asistira, trenutno je izbornikova napadačka opcija broj jedan, bez obzira kakve formacijske odluke donosio…

To znači da u prvih 11 vjerojatno neće zaigrati Milan Badelj, jer će Dalić na poziciju zadnjeg veznog, u tandemu s Ivanom Rakitićem, vratiti Luku Modrića. Upravo je to što se ne sviđa Tomi Šokoti, što nam je sam otkrio u razgovoru za Net.hr.

Ante Rebić, najveće Daličevo otkriće američke turneje, ostaje unutra na lijevom krilu, Ivan Perišić ostaje na desnom, dok bi u špici bio Mandžukić. Ćorluka neće početi u prvih 11 jer očito nije još sto posto spreman. Prema najavama, zaigrat će zajedno Lovren i Vida, lijevo bi trebao biti Strinić…

‘Najjača momčad Hrvatske je ona s Kramarićem

Ovako bi, znači, trebao izgledati sastav Hrvatske protiv Nigerije: Subašić, Strinić, Lovren, Vida, Vrsaljko, Modrić, Rakitić, Rebić, Kramarić, Perišić, Mandžukić

Jedan od onih koji zna kako je to voditi reprezentaciju na velikim natjecanjima je i Otto Barić. Bio je izbornik Hrvatske od srpnja 2002. do završetka Europskog prvenstva u Portugalu 2004. U 24 utakmice, ostvario je 11 pobjeda, 8 remija i 5 poraza.

Vodio je i reprezentacije Austrije i Albanije. Herr Otto pažljivo je, profesorski, secirao “kockaste” uoči ključne, po mnogima te najbitnije utakmice na prvenstvu, prve, u ovom slučaju protiv Nigerije.

“Na koncu su ipak shvatili svi da je najjača momčad Hrvatske ona s Kramarićem u prvih 11. Iskreno, ne znam kako su uopće i dolazili do toga da on, eventualno, ne bi igrao, kako se uopće bila pojavila takva nekakva dilema?! Ako Dalić na kraju bude postavio najbolju momčad, pogodio s njom, bit će teško, ali ćemo proći ovu prepreku. Moramo! Ako ne prođemo, možemo ići odmah doma. Nigerija je dobra momčad, oni su mladi, brzi, jaki, nešto vrlo slično će biti utakmici kao protiv Senegala. Točno znamo što trebamo činiti. Moramo imati jaku, čvrstu navalu, borbenog duha. Najvažnija su ta tri boda, šest bodova je dovoljno za drugi krug”.

‘Perišić može biti onaj pravi’

Upitali smo Herr Otta koja je to “najbolja momčad” za njega?

“Smatram da bi to bila momčad sa Vidom i Lovrenom, s tim da je mali problem taj lijevi bek, ali sve osim toga je jasno. Vrsaljko desno, a lijevo, tu se izbornik mora odlučiti. Strinić ili Pivarić? Iskreno, ja ne vidim nekakvu prednost niti jednog, niti drugog, ali su barem bekovi. Modrić i Rakitić, Rebić lijevo, Perišić desno, Kramarić polušpica i Mandžukić. Perišić može sad u ovom momentu biti pravi. Važno je samo da bude dobar. On, nažalost, u nekim utakmicama i nije bio baš idealan. Nadam se da će opet biti. Vjerujem da ćemo pobijediti. Treba nam to”.

Treba nam i dokapetan Vedran Ćorluka. Iako još nije sto posto spreman, on je uvijek bedem i “bard”, “general obrane”, nešto kao što je svojedobno bio Joe Šimunić…

“Da, on će nam itekako trebati, samo ubacimo Ćorluku i malo izrotiramo i imamo još pojačanu obranu. Kad Ćorluka uđe u uhodanu situaciju na terenu u fazi obrane naše reprezentacije, on može igrati na neki način i kao libero i onda možemo igrati 3-5-2. Pazite jednu stvar, ako bi eventualno igrao Ćorluka, što nije nemoguće, smatram da on nije u stanju u deset, devet dana, tri utakmice odigrati, jer dugo nije igrao. Nije nikakav problem da ga se malo čuva”, zaključio je Otto Barić.