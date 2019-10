HRVATI NISU NITI SVJESNI KAKVOG IGRAČA IMAJU: Evo dokaza da je Brozović trenutno vjerojatno najbolji Vatreni

Brozović je u Conteovu sustavu jedan od najvažnijih igrača

Preporođeni milanski Inter predvođen novim trenerom Antonijom Conteom, trenutno okupira drugo mjesto talijanske Serie A i konačno izgleda dovoljno konkurentno da napadne Juventus i prvo mjesto. Conte je uveo svoj već dobro poznati 3-5-2 sustav i igrači su se brzo prilagodili, a u njemu je najviše profitirao hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović.

Brozović je u Conteovu sustavu jedan od najvažnijih igrača, ako ne i najvažniji. Nazivaju ga “mozgom i središtem momčadi”. Talijanska Gazzetta dello Sport istaknula je zanimljiv detalj zašto.

“Antonio Conte za nedjeljnu utakmicu osmog kola protiv Sassuola treba novi mozak momčadi, što znači da se Marcelo Brozović mora vratiti u prošlost. Maratonac Nerazzurra na tom meču bit će još važniji nego inače. Jer Inter će igrati sa samo jednim playmakerom, a on će biti Brozović. Bit će to dakle povratak u vrijeme Conteovog prethodnika Luciana Spallettija kojem je na centru igru vodio samo Hrvat”, piše to Gazzetta u članku s naslovom “Inter se vrti oko komandanta Brozovića”.

Najbolji hrvatski nogometaš

Brozović će u sljedećoj akciji dobiti “upgrade” i preuzet će ulogu razigrivača u izostanku Stefana Sensija koji se na utakmici s Juventusom ozlijedio.

“Ovo će za njih biti poseban meč jer Brozović uz sebe neće imati blizanca Sensija. Marcelo će morati obući dres Spallettijevog Intera, kada je bio jedini mozak veze Nerazzurra”, naglašava Gazzetta.

Činjenica je, Brozović je ove sezone izvrstan u dresu Intera, a kako, nažalost, dobar dio Vatrenih ove sezone ne igra u svojim klubovima ili nije u najboljoj formi, možemo sa sigurnošću reći, a to potvrđuje ovim napisima i Gazzetta, kako je Brozović trenutno najbolji hrvatski nogometaš.