Svijet danas oplakuje odlazak jednog od najboljih, ako ne i najboljeg nogometaša svih vremena Diega Armanda Maradone. Od legendarnog Argentinca opraštaju se brojni navijači, nogometaši, treneri i svi kojima je imalo stalo do nogometa.

Iako je Davor Šuker jedini Hrvat koji je s Maradonom u svojoj karijeri dijelio svlačionicu, u posebnom sjećanju ostao je ovaj Argentinac Tomislavu Ivkoviću – sadašnjem treneru Inter Zaprešića, a nekad reprezentativnom vrataru Jugoslavije i portugalskog Sportinga.

‘Čista prevara’

Ivković je u svojim vratarskim danima dvaput u godinu dana obranio penal Maradoni, jednom u dresu Sportinga, a jednom u dresu Jugoslavije. Ivković se čak i kladio s Maradonom, a on mu je novac dao nakon što mu je ovaj obranio penal.

„Ne znam kako ni zbog čega iz mene je izašlo da mu ponudim okladu, a on se samo smješkao. Rekao sa mu ‘može ili ne može sto dolara?’, on je rekao da je to OK. Završilo je sretno za mene, ali ne baš za moju momčad. To su igrači koji te hoće prevariti pa sam ja onda htio prevariti njega, to je bila čista prevara. Rekao sam mu da znam gdje će pucati, ali nije reagirao, cimnuo sam ga u lijevu stranu i kao da mi je dodao loptu u desnu“, prisjetio se Ivković u razgovoru za RTL.

