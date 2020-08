‘HRVAT JE NAJPODCIJENJENIJI IGRAČ NA SVIJETU’: Društvene mreže gore zbog Perišića, zar je moguće da Bayern ne želi ovakvog igrača?

Nakon Perišićevog gola pojavilo se mnoštvo reakcija na društvenim mrežama. Pogledajte neke od njih

Bayern je u pola sata totalno razbio Barcelonu na stadionu Luz u Lisabonu. Bavarce je već u 4. minuti u vodstvo doveo Thomas Muller nakon što je odigrao fantastičnu akciju s Lewandowskim.

No samo tri minute nakon toga poravnao je rezultat David Alaba koji je loptu zabio u vlastitu mrežu. Jordi Alba tražio je Suareza u sredini, a pronašao je Alabu koji je nespretnom reakcijom loptu zabio u vlastitu mrežu.

LJUDI MOJI, ŠTO SE TO DOGAĐA NA LUZU VEČERAS: Ivan Perišić maestralno je zabio, a nakon njega dogodio se masakr Barcelone

Mnoštvo reakcija

No to je bio tek početak. Kasnije se zabavi priključio Ivan Perišić čiji gol možete pogledati OVDJE, Gnabry je povisio na 3:1, a konačni udarac za demoliranje Bayerna zadao je opet Muller. Kimmich ga je pronašao u sredini, a ovaj majstorski zabio za 4:1.

Nakon Perišićevog gola pojavilo se mnoštvo reakcija na društvenim mrežama. Pogledajte neke od njih:

Remember when Jose Mourinho wanted Perisic and was laughed at and now United will have Dan James in the CL. LOOOL — Kam #8🏁 (@Culturecams) August 14, 2020

By the way, Ivan Perisic has been 10× better than he was at Inter since joining Bayern👏 — m o k g o r o (@October20two) August 14, 2020

People that are dummies. Like the perisic is not better than Rashford and Martial together self https://t.co/oU2SVGMxsi — KUNLE SALAKO (@Bishop_kanny) August 14, 2020

#PERISIC Ivan Perisic nearly scores a goal, then sprints back to defend….outruns the entire team. he is one of the most underrated players in the world.. #biggameplayer — pero (@sococro) August 14, 2020

semedo whenever he needs to defend perisic pic.twitter.com/DrAnhXOMHC — all smiles (@all_smilesss) August 14, 2020

Perisic is a beast. — Random Variable (@Ottlek1) August 14, 2020