HRVAT IZ CSKA UPOZORAVA VATRENE: ‘Pa on na treningu izgleda još tri puta bolje!’

Hrvatska reprezentacija u subotu igra četvrtfinalni ogled protiv Rusije na Svjetskom prvenstvu

Kristijan Bistrović je devetnaestogodišnji veznjak koji je zimus iz Slaven Belupa otišao u moskovski CSKA. Bistrović se dobro snašao u novom klubu, s kojim trenutno odrađuje pripreme za novu sezonu, a suigrač je nekim od najvećih imena ruske reprezentacija – Aleksandrom Golovinom, Sergejem Ignjaševičem, Igorom Akinfeevom i Alanom Dzagojevim.

Bistrović je u intervjuu za SN ukratko prokomentirao svoje suigrače, te nadolazeću utakmicu četvrtfinala između Hrvatske i Rusije.

‘Domaćin uvijek dođe daleko’

“Znamo da domaćini na Svjetskom prvenstvu uvijek dođu dosta daleko. Istina je da u Rusiji nisu imali velika očekivanja od ovog natjecanja, bilo je i dosta skepse, no ni traga bilo kakvoj euforiji. Sad su se stvari promijenile, nakon prolaska grupe stvorila se euforija koja je poslije pobjede nad Španjolskom postala još veća. To im je dalo veliki vjetar u leđa”, rekao je vezni igrač o trenutnom raspoloženju unutar ruske reprezentacije.

‘Ignaševič se zapravo oprostio od nogometa’

“Ignaševič se zapravo oprostio od profesionalnog igranja nogometa nakon naše posljednje prvenstvene utakmice, dok je već ranije zaključio reprezentativnu karijeru. Ipak, izbornik ga je naknadno pozvao zbog velikog broja ozlijeđenih igrača, te se u 39. godini opet odlučio staviti na raspolaganje reprezentaciji. Ima ogromno iskustvo, a uz to je veliki profesionalac cijeli život, inače ne bi mogao tako dugo trajati. Bio sam oduševljen s tim kako je odradio posljednji trening u klubu, koji mu je trebao biti i posljednji u karijeri. On je i za taj zadnji trening napravio pripremu kao da mu je to prvi trening u životu”, komentirao je formu veterana, Sergeja Ignaševiča.

‘Golovin je glavni igrač u klubu i reprezentaciji’

Pa ipak, najveća prijetnja Subašiću vjerojatno će biti ultra-talentirani Golovin.

“On je bio naš glavni igrač u klubu, znao sam da će biti ključan i u reprezentaciji. Pokazao je da je svjetska top klasa, teško će ga biti zadržati u CSKA, već sad se kao zainteresirani spominju Chelsea, Juventus, Barcelona, Arsenal… A zanimljivo je da na treningu izgleda još dva-tri puta bolje nego na utakmici”, komentirao je Bistrović.

“Vjerujem da su svi još u euforiji zbog prolaza protiv Španjolaca, a nije im baš ugodno što igraju s Hrvatskom. Koliko sam čitao i čuo, svi su nas nakon pobjede protiv Argentine označili kao favorita za plasman u finale. Utakmica s Hrvatskom svakako će im biti veći izazov od one sa Španjolskom.

‘Vjerojatno će to biti tvrda i borbena utakmica’

Vjerojatno će to opet biti tvrda i borbena utakmica, poput naše s Danskom i njihove sa Španjolskom. Slabe točke? Ignaševič je ipak izgubio brzinu, ali bit će ih teško probiti ako se zatvore kao što su to napravili protiv Furije. Bitno je da smo strpljivi, sigurno ćemo doći do svojih prilika”, zaključio je Bistrović.