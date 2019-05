HRVAT IMA ODGOVOR NA PITANJE KAKO ZAUSTAVITI MESSIJA: Možda bi njegove riječi trebale stići i do Kloppa

‘Znali smo do u najsitnije detalje sve njihove kretnje i navike, sve dobre i loše strane’

Nogometni svijet ne prestaje se diviti Lionelu Messiju, argentinskom čarobnjaku Barcelone, čije lopte nakon sjajnih driblinga bez pogreške pronalaze suigrače ili tresu mreže nemoćnih suparničkih vratara. Genijalni je Barcelonin napadač ponovno bio prva violina svog tima u 3-0 pobjedi protiv Liverpoola u prvoj utakmici polufinala Lige prvaka.

Dvama pogocima koje je postigao u tom ogledu Messi je stigao do brojke 600 za Barceloninu nogometnu momčad, s time da je onaj drugi bio ubilježen nakon briljantno izvedenog slobodnog udarca.

‘Izvanzemaljac’

I dok se cijeli svijet pita može li se – a ako da onda na koji način – zaustaviti Lionela Messija, svjedok i jedan od aktera te nemoguće misije za 24sata se prisjeća kako je hrvatska nogometna reprezentacija to napravila.

Opisujući Messija Ivan Strinić govori:

“Izvanzemaljac, ali ne može ni on sve sam, to se najbolje vidi u reprezentaciji. U Barceloni ima sjajan prateći orkestar, tu je godinama, sve je podređeno njemu, a kad je tako, onda i on igra vrhunski i vrlo teško ga je zaustaviti.”

Kolektivna igra

Ne želi hrvatski nogometaš, koji se još uvijek oporavlja od posljedica osvajanja svjetskog srebra, samome sebi podizati reputaciju izjavom da je upravo on zaustavio Messija. Otkriva, ipak, kako se to napravilo u 3-0 pobjedi Hrvatske protiv Argentine.

“Lijepo zvuči, ali nisam ga ja zaustavio, zaustavili smo ga svi skupa. Mi smo imali sjajan skauting Argentine, znali smo do u najsitnije detalje sve njihove kretnje i navike, sve dobre i loše strane. Recimo da smo na svakom dijelu terena imali plan kako ga zaustaviti, a to što je najčešće dolazio na moju stranu… Ta kolektivna igra kojom smo razbili Argentinu krasila nas je cijelo vrijeme i odvela do finala.”