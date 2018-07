HRT VIŠE NEĆE PRENOSITI NJIHOVE UTAKMICE: Evo gdje od jeseni možete gledati Vatrene

🇭🇷 #Croatia medals at the #WorldCup:

1998 @FIFAWorldCup: 🥉

2018 @FIFAWorldCup: 🥈

2038 @FIFAWorldCup: Seems settled, right?

(Let's go for @EURO2020 and 2022 @FIFAWorldCup glory first!)#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/0zqHjT3lTS

— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 18, 2018