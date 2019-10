HRGOVIĆEV NAJTEŽI MEČ U KARIJERI: Čeka ga opaki protivnik – ‘Molina ima udaračku snagu, a Filip ima jednu slabu točku’

Ovo je Hrgoviću najbolja prilika da dobije pozornost

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, borit će se na najvećoj ovogodišnjoj priredbi 7. prosinca u Dubaiju i to u predborbi Anthonyja Joshue i Andyja Ruiza. Hrgović je doznao i ime svog novog protivnika i to će mu biti najteži do sada, a riječ je o iskusnom Amerikancu Ericu Molini.

Iskusni Amerikanac u karijeri je odradio 27 mečeva, a samo ih je pet izgubio i to o najboljih boksača današnjice, poput Anthonyja Joshue, Deontaya Wildera, Dominika Brazila…

Poznati portal koji se između ostalog bavi i analizama boraca i mečeva, Boxing News 24, pozabavio se Filipom Hrgovićem i Ericom Molinom uoči njihova najvećeg meča. Kažu kako je ovo veliki napredak za Hrvata i meč koji će ga možda lansirati u samu elitu.

“Hrgovića se polako uvodi u ovakve borbe. Obično to kod boraca s olimpijskim iskustvom ide brže, ali to ovdje nije slučaj”, piše Boxing News pa zatim kratko analizira Molinu. “Molina ima udaračku snagu zbog kojeg ga se nikad ne smije otpisati. Pa on je uzdrmao jednog Deontaya Wildera u 2015. godini, a pored toga je i zaustavio puno uglednih boraca. Molina je odrađivao dobar posao protiv boraca nižeg nivoa, a gubio je od elitne konkurencije”, navode.

Mora biti brži

Ovo je Hrgoviću najbolja prilika da dobije pozornost i konačno impresionira svijet.

“Ovo je Hrgovićeva prilika da impresionira boksački svijet i dobije potrebnu pozornost. Joshua je zaustavio Molinu u trećoj rundi, Wilder u devetoj. Ako Hrgović može biti brži od njih, onda će poslati jasnu poruku boksačkom svijetu. Hrgović mora dokazati da se može nositi s top konkurencijom. Sa svojom visinom i težinom može dogurati daleko u teškoj kategoriji. U amaterskoj su karijeri neki borci ukazali na njegove rupe u obrani. On je dobar udarač, ali je i netko tko može lako primiti udarac. Dio obožavatelja ga uspoređuje s Vladimirom Kličkom i vide ga kao sporiju verziju bivšeg prvak svijeta”, zaključuje tako Boxing News.