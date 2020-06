HOROR SCENARIJ ZA TUDORA: Nakon katastrofalnih rezultata i pada na ljestvici, Hajduk doznao još dvije loše vijesti

Kako će Tudor izvući ostatak prvenstva bez dvojice ključnih igrača to će biti vrlo zanimljivo vidjeti

Novi veliki problemi na Poljudu. Nakon što su doživjeli dva uzastopna i to vrlo teška poraza u HNL-u od davljenika Varaždina i hit-kluba lige, Lokomotive, trener Igor Tudor i njegov stožer izgubili su dvojicu vrlo važnih igrača.

Brazilac Jairo i Stanko Jurić zadobili su, izgleda, teške ozljede na utakmici s Lokomotivom, a vjerojatno ih neće biti u preostalih šest utakmica, što znači vjerojatno do kraja sezone.

Postoji mala vjerojatnost da se Jairo vrati na posljednji susret ili dva s Rijekom ili Interom, jer njegova ozljeda ligamenata ramena zahtjeva namanje tri ili četiri tjedna oporavka, ali to su zaista vrlo optimistične prognoze.

Jurić je pak slomio košćice stopala i gotovo sigurno otpada do kraja ove sezone. Kako će Tudor izvući ostatak prvenstva bez dvojice ključnih igrača i to još u trenucima kada njegova momčad, čak i u najjačoj postavi ne izgleda najbolje, to će biti vrlo zanimljivo vidjeti.