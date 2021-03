HOĆEMO LI GLEDATI NOVO ČUDO U LIGI PRVAKA? Nemoguće misije ipak su moguće, a ovi najveći preokreti najbolji su dokaz

Najveći preokret u povijesti Lige prvaka ostvarila je Barcelona koja je 2017. uspjela nadoknaditi čak četiri gola zaostatka

Premda je teško povjerovati kako bi Lazio u Munchenu mogao nadoknaditi tri gola zaostatka iz prve utakmice osmine finala proti Bayerna, u povijesti elitnog natjecanja “Starog kontinenta” čuda su se ipak događala.

Lazio je u prvom susretu osmine finala na svom travnjaku izgubio od Bayerna sa 1-4 i čini se nemoguće da bi “nebesko-plavi” u srijedu to mogli nadoknaditi. Gotovo nemoguć zadatak ovoga tjedna imat će i Borussia Moenchengladbach koja je u prvom susretu izgubila od Manchester Cityja sa 0-2. Prva utakmica igrana je u Budimpešti, gdje će biti i uzvrat u utorak.

Barcelonino čudo

Najveći preokret u povijesti Lige prvaka ostvarila je Barcelona koja je 2017. uspjela nadoknaditi čak četiri gola zaostatka iz prve utakmice osmine finala Lige prvaka i pobjedom 6-1 protiv PSG-a izborila je plasman u četvrtfinale.

Do tada u povijesti europskih kupova niti jedna momčad nije se vratila nakon što je prvi dvoboj izgubila 0-4. Do te večeri za pamćenje 58 utakmica u fazi na ispadanje završilo je pobjedom domaćeg sastava 4-0 i niti jedan od njih nije u uzvratu ispustio prednost. Sve do 8. ožujka 2017., kada je Barca postala prva koja je uspjela nadoknaditi nenadoknadivo.

Barcelona je vodila 3-0 golovima Luisa Suareza (3), Layvina Kurzawe (40-ag) i Lionela Messija (50-11m), kada je Edison Cavani pogotkom u 62. minuti smanjio rezultat na 3-1 činilo se kako će PSG ipak u četvrtfinale. Francuzi su u 88. minuti imali siguran prolaz, a potom se raspali. U preostalom vremenu Neymar (88, 90-11m) i Sergio Roberto (90+5) zabili su za senzaciju.

Liverpool, Roma i Deportivo

Još su samo tri momčadi u povijesti LP-a nadoknadile poraz od tri razlike, Liverpool, Roma i Deportivo.

Liverpool je u prvom susretu polufinala 2019. izgubio na Camp Nou od Barcelone sa 0-3. No, Klopp i njegovi ‘Redsi’ nisu se predavali i na svom su Anfieldu ispisali još jednu senzacionalnu pobjedu i slavili 4-0. Golove za Liverpool zabili su Divock Origi (7, 79) i Georginio Wijnaldum (54, 56).

Tri gola zaostatka nadoknadila je i Roma u četvrtfinalu 2018. također, proti Barcelone.

Roma je izgubila u Barceloni sa 1-4, ali je na Olimpicu odigrala fantastičnu utakmicu pobijedivši sa 3-0. Golove za rimsku Vučicu zabili su Edin Džeko (6), Daniele De Rossi (58-11m) i Manolas (82).

Veliki preokret priredio je i Deportivo protiv Milana u četvrtfinalu 2004. godine. Nakon što je Milan u prvom susretu na San Siru pobijedio 4-1, očekivao se siguran prolaz “Rossonera” u polufinale.

Međutim, Deportivo je na Riazoru priredio senzaciju i pobjedom 4-0 izbacio talijansku momčad koju su predvodili Kaka i Ševčenko. Veliki Milan srušili su Walter Pandiani (5), Juan Carlos Valeron (35), Albert Luque (44) i Fran (76).