HOĆE LI ZAIGRATI PROTIV DINAMA? Guardiola predstavio svijetu novo čudo od djeteta. Ovaj je ‘klinac’ po nečemu zaista drugačiji

Ovaj dečko je već igrao protiv Dinama u juniorskoj Ligi prvaka

Aktualni prvak Engleske, Manchester City izborio je četvrtfinale engleskog EFL kupa, nakon što je s glatkih 3:1 slavio protiv Southamptona. Menadžer Pep Guardiola u toj je utakmici pružio priliku mladim igračima i onima koji ne dobivaju previše šanse u Premiershipu u i Ligi prvaka. U tom se mješovitom sastavu našao i jedan nadasve zanimljiv igrač s vrlo impresivnim, da se tako izrazimo, pedigreom.

Impresivna povijest

Riječ je o 18-godišnjem domaćem dečku, veznjaku Thomasu Doyleu, no kod njega je, uz njegove neupitno intrigantne vještine, možda i zanimljivija njegova povijest. Naime, Doyle je unuk dvojice legendarnih igrača Manchester Cityja iz 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Mike Doyle igrao je za City od 1965. sve do 1978. godine i upisao je čak 488 nastupa. Drugi djed, Glyn Pardoe igrao je za City u sličnom periodu, od 1962. godine do 1976. godine, dakle 11 godina su Thomasovi djedovi igrali zajedno za City. Pardoe, kojem je City bio jedini klub u karijeri za koji je igrao, uposao je 305 nastupa, a Doyle je još igrao i za Stoke, Bolton i Rochdale.

Nažalost, svog unuka Thomasa u dresu Cityja može gledati samo djed Pardoe, jer Mike Doyle je preminuo 2011. godine. Thomas je, inače, član Cityja od svoje četvrte godine, a njegova nasljeđena nogometna crta, oduvijek je bila prisutna. Još kao mali isticao se vještinama i redovito je dobivao indivitualne nagrade u različitim dobnim skupinama. Čak je tri puta zaredom osvajao naslov najbolje igrača Premiershipa u mlađim uzrastima.

Već je igrao protiv Dinama

Prvi profesionalni ugovor potpisao je sa 17 godina i to u trenutku kada je zbog ozljede izbivao s terena oko pola godine. Ove sezone nastupa za U-23 momčad Cityja i do sada je postigao tri gola i dvije asistencije. Zanimljivo, ovaj dečko je već igrao protiv Dinama u juniorskoj Ligi prvaka i, pazite sada, zabio je gol i asistirao na gostovanju koje je završilo podjelom bodova 2:2.

Tko zna, možda mu Guardiola da šansu u zadnjoj utakmici skupne faze Lige prvaka protiv Dinama na Maksimiru. Kako će City do tada već vjerojatno osigurati nokaut fazu, ta će mu utakmica vjerojatno biti revijalna, a poklopilo se da baš u tom tjednu City još igra i protiv Man. United i protiv Arsenala pa će Guardiola morati rotirati.