HOĆE LI U EUROPI NASTATI NOVA NOGOMETNA LIGA? Klubovima bi se drastično povećali prihodi; ‘Mi smo dali jednoglasnu podršku’

Belgijski nogometni prvoligaši jednoglasno su podržali mogućnost zajedničke lige sa susjednom Nizozemskom kako bi povećali svoju financijsku dobit.

“Postigli smo jednoglasnu podršku mogućoj uspostavi BeNeLige. Vodstvo Pro Lige od sada nadalje preuzet će aktivnu ulogu u njenom kreiranju. Ova uduća ambicija bazira se na poštivanju sportskih težnji najboljih klubova i potrebi ekonomske stabilnosti ostalih profesionalnih klubova”, objavilo je vodstvo belgijske Pro Lige.

Ideja o stvaranju zajedničke belgijsko-nizozemske lige pojavila se prije dvije godine, no izbijanjem pandemije koronavirusa ona je stopirana.

U razgovorima za formiranje zajedničke lige bilo je pet belgijskih klubova, Anderlecht, Club Brugge, Gent, Genk i Standard, te šest nizozemskih klubova Ajax, AZ Alkmaar, Utrecht, Feyenoord, PSV Eindhoven i Vitesse.

Big moment in Belgian football, as 25 professional clubs vote in favour of establishing Beneliga = a merger with Dutch Eredivisie. @ProLeagueBE to play 'active role' in the project. Domestic TV deals end in 2025 in both 🇧🇪 and 🇳🇱

— Jon Rest (@jonrest) March 16, 2021