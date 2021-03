Nogometaše Dinama u četvrtak u Londonu očekuje prvi susret osmine finala Europske lige protiv Tottenhama. Jasno kako su Spursi predvođeni slavnim Joseom Mourinhom favoriti, ali nešto se ipak u ovom dvoboju pita, odnosno pitat će se i Dinamo koji je oduševio u dosadašnjem dijelu sezone.

MLADI DINAMOVAC ZBOG TOTTENHAMA POD POVEĆALOM ENGLESKIH MEDIJA: ‘Nikada ne bih mogao igrati za njih’

Engleski mediji dan prije utakmice dosta sramežljivo pišu o ovom dvoboju. Football London javlja kako bi, prema njima, protiv Dinama ove dvije postave mogle zaigrati. Engleski mediji vole pisati, špekulirati, zazivati i tražiti postave za utakmice. Prema njima, ove dvije su moguće, vrijedi vidjeti tko će na kraju i zaigrati…

Lloris; Doherty, Sanchez, Dier, Davies; Sissoko, Ndombele; Lamela, Alli, Lucas; Kane.

Lloris; Aurier, Sanchez, Dier, Reguilon; Sissoko, Ndombele; Lamela, Alli, Bergwijn; Vinicius

Steven Bergwijn must take his chance if Jose Mourinho selects him against Dinamo Zagreb.https://t.co/HlU58owD8w

— Tottenham News (@Spurs_fl) March 9, 2021