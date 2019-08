HOĆE LI SE KONAČNO ZAPITATI RADE LI DOBAR POSAO? Legenda popljuvala Barcelonu zbog Rakitića i Neymara

Vjerojatno već svima para na uši izlazi kada čuju nešto transferu Neymara u Barcelonu. Još otkako je Brazilac proljetos otkazao poslušnost treneru Tomasu Tuchelu i zatražio postavljanje na transfer-listu, traje Barcelonino udvaranje Brazilcu i šeicima na čelu pariškog kluba. Vodstvo kluba s Parka prinčeva želi izjednačiti uloženo, dakle 222 milijuna eura, a Barcelona barata tek negdje trećinom ili najviše polovinom te cifre. Zbog toga Katalonci svakodnevno smišljaju koga to ponuditi PSG-u, uz novac dakako, a da im ovi u suprotnu smjeru pošalju nestašnog krilnog napdača.

Nudili su Coutinha, Dembelea, a posljednji paket koji su navodno ponudili uključivao je Ivana Rakitića. Mnogi smatraju kako je povratak Neymara na Camp Nou odličan posao, ali jedna od najvećih nogometnih legendi Barcelone, Hristo Stoičkov, smatra kako je to loš posao i dobro to objašnjava za televiziju Univision.

Rakitić to nije zaslužio

“Barceloni ne treba Neymar. Za njega trenutačno nema mjesta na Nou Campu jer tamo se već nalaze Dembele, Griezmann, Suarez i Messi. Gdje bi on to trebao igrati? On bi bio velika opasnost za čitavu svlačionicu. Baš ne bih volio da se vrati”, veli Stoičkov.

Potom je kazao kako bi velika greška bila ovako se riješiti Rakitića.

“To je ponižavajuće. Primjerice Rakitić, on je veliki radnik i skroman dečko koji nikad nije spustio gard i koji je uvijek branio interese Barcelonine, nije to zaslužio. A Coutinho? On je Barcu koštao jako puno i mogao bi još puno toga dati za klub i stojim iza njega. Nadam se da nitko neće otići iz Barcelone”, kaže Bugar i vjerojatno je u pravu jer je Rakitić na pripremama briljirao i zabio čak dva gola, jedan Chelseaju i jedan Napoliju.