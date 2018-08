HOĆE LI RIJEKA BITI KAŽNJENA S DVIJE UTAKMICE BEZ GLEDATELJA ILI TO VRIJEDI SAMO ZA HAJDUK? Pitanje je koje zanima navijače Bijelih

U Rijeci je situacija bila još gora jer je bacanjem stolica onemogućavano izvođenje kaznenog udarca

Splićane, odnosno sve navijače Hajduka zanima: “Znači li i bacanje stolica u teren navijača Rijeke dvije utakmice bez gledatelja ili to vrijedi samo za Hajduk?” Upravo to se pitaju navedeni i Dalmatinski portal koji donosi ovu priču. Naime, Armada je proteklog vikenda u Jadranskom derbiju, od 83. do 87. minute, ubacivala stolice u teren za igru i tako sprječavala izvođenje kaznenog udarca…

I sudac i delegat utakmice Rijeka – Hajduk (1-1) su u službeni zapisnik unijeli činjenicu da je Armada od 83. do 87. minute ubacivala stolice u teren za igru i tako sprječavala izvođenje kaznenog udarca. Službeni spiker ih je dva puta upozoravao da prestanu, što su oni ignorirali, a osim stolica su letjeli i razni drugi predmeti, piše Dalmatinski portal i povezuje događaj sa sličnim od prije 4 godine, koji se dogodio u Dugopolju također na Jadranskom derbiju, kad su torcidaši radili izgrede, prekinuli utakmicu bacanjem stolica i raznih predmeta na travnjak…

I tada je ostalo 1-1, a za ‘bijele’ je poentirao Caktaš iz jedanaesterca (‘Panenka’). I tada su se oba kluba složila s odgodom, ali im nije dozvoljena, no ono što je najbitnije jest da su već nakon pet minuta igre gledatelji onemogućili izvođenje kornera, da bi potom poletjele i stolice. Posebno je zaiskrilo u 27. minuti, kada je jedna sjedalica gotovo pogodila trenera Matijaža Keka, a s Hajdukove klupe je udaljen pomoćni trener Jurica Vučko.

Epilog je bio – kazna od dvije utakmice bez gledatelja za Hajduk, a Vučko je dobio šest utakmica kazne. ‘Bijeli’ su se žalili, ali žalba im je odbijena.

“U Rijeci je situacija bila još gora jer je bacanjem stolica onemogućavano izvođenje kaznenog udarca. Ktome je s Rijekine klupe još ranije udaljen pomoćni trener Danko Matrljan zbog učestalog vrijeđanja, a sudac Igor Pajač je iz istog razloga mogao isključiti i trenera Matijaža Keka koji se, kao rijetko kada, na klupi nesportski ponašao i nije mogao prihvatiti činjenicu da je jedanaestercu prethodio čisti prekršaj Župarića na Saidu“, pišu Dalmatinci.