HOĆE LI RAKITIĆ NA KRAJU IPAK TAMO ZAVRŠITI? Traže ga PSG i Juve, a evo zašto bi Vatreni mogao otići u puno manji klub

‘Operaciju Rakitić’ započeo je sportski direktor Ramon Rodriguez popularno zvani Monchi, a ona neće biti nimalo laka

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić gotovo sigurno napušta Camp Nou ovoga ljeta, a posljednjih se tjedana nagađa gdje bi karijeru mogao i nastaviti. Navodno ga potražuju velikani poput PSG-a, Juventusa, Milana, Napolija, Intera, Man. Uniteda, Atletico Madrida, ali u nekim je kombinacijama i Sevilla.

Rakitić bi od svih ovih klubova, kako je sam rekao, volio karijeru završiti u Sevilli, a kako je već zagazio u 33. godinu, vjeruje se da bi mu sljedeći klub mogao biti i posljednji. Zbog toga je Sevilla krenula u veliku kampanju dovođenja hrvatskog reprezentativca. Rakitić je prije Barcelone igrao za Sevillu i tamo je praktički postao ikona novije povijesti kluba pa bi ga Andalužani sada htjeli vratiti.

‘Čekamo ga otvorenih ruku’

“Operaciju Rakitić” započeo je sportski direktor Ramon Rodriguez popularno zvani Monchi, a ona neće biti nimalo laka jer Sevilla financijski ne može parirati financijski moćnijim europskim velikanima. No, zato ovih dana Sevilla koristi udara po Rakitićevoj nostalgiji i pozivaju ga na razne načine da se vrati.

Tako je kapetan Jesus Navas kazao za tamošnje medije da ga njegova Sevilla čeka otvorenih ruku. “Ivan je moj veliki prijatelj. Jako ga cijenim kao igrača i kao osobu. On je fantastičan nogometaš. Sevilla ga voli i otvorenih bi ruku dočekala njegov povratak”, kazao je Jesus Navas koji je s Rakitićem igrao do 2011. do 2013. godine.

Priključio mu se i Nemanja Gudelj, koji je lani stigao u Sevillu, a kazao je kako bi njegov dolazak bio veliki plus za momčad.

“Ivan Rakitić je sjajan igrač. Svi znamo kakvu kvalitetu posjeduje, a njegovo iskustvo bi jako puno značilo Sevillu. On je sjajan igrač i prema pričama koje sam čuo o njemu je sjajna osoba. Bio bi to veliki plus kada bi se konačno vratio u Sevillu”, kazao je srpski reprezentativac.

Rakitić je pak nedavno rekao da on “nije vreća krumpira” da se u Barceloni s njim nabacuju i da će on sam odlučiti gdje će završiti karijeru, dakle, zaista sve vodi k tome da će Hrvat možda ipak na koncu preći u Sevillu.