HOĆE LI NAS NA KRAJU MODRIĆ VODITI NA EURU ILI…? Čelnik HNS-a odgovorio na goruće pitanje o Vatrenima

Čelni čovjek Hrvatskog nogometnog saveza, Davor Šuker, komentirao je stanje u hrvatskoj reprezentaciji, pomaknutom Europskom prvenstvu, prekidu sezona, koronakrizi u hrvatskom nogometu kao i statusu kapetana Luke Modrića, odnosno nagađanjima da bi se mogao povući.

“Nadamo se da će se sezona završiti. No, sigurno je za kladiti se da će scenarij biti različiti od zemlje do zemlje. Međutim, UEFA je prošlog tjedna dala razne smjernice s ciljem da se prvenstva i natjecanja dovrše do kraja. Ako se, iz različitih razloga, ispostavi da je to nemoguće u pojedinim zemljama i ligama, Savezi će odlučiti o sudionicima za buduća kontinentalna natjecanja”, rekao je Šuker za Goal.com.

Kaže Šuker i da je UEFA donijela ispravnu odluku. “Danas se, prije svega, moramo brinuti za sebe. S ovom krizom Covid-19 shvaćamo koliko je nogomet važan ljudima diljem svijeta. I ne samo nogomet, već i svi ostali sportovi. Mislim da je UEFA u tom pogledu donijela neke izvrsne odluke”, smatra Šuker.

Kriza u nogometu

Kako je koronariza utjecala na hrvatski nogomet?

“Na prvom mjestu su zdravstveni problemi, pa onda nogomet. Zbog toga smo i zaustavili nogomet, ali sada razmišljamo kako nastaviti. Primjerice, u Hrvatskoj ćemo raditi testiranja igrača prije utakmica. Svakog tjedna radit ćemo testove kako bismo znali kakva je situacija, a time i mogući rizik. Nastavak natjecanja važan je za klubove, lige i nacionalne Saveze, kao i za televizije i tv prva koja imaju veliku ulogu. Učinit ćemo sve da se izborimo s virusom uz pomoć vlade, koja je, po mom mišljenju, donijela dobre odluke i možda se vratimo nogometu vrlo brzo”, pojasnio je Šuker.

Odgođeni Euro

Euro je premiješten s 2020. na 2021. godinu, a Šuker misli da je to dobra odluka.

“Pomicanje Eura je dobra odluka. Svi želimo Europsko prvenstvo u najboljim mogućim uvjetima. To nam omogućava da imamo još godinu dana za pripremu i oporavak ozlijeđenih igrača, što vrijedi za sve sudionike turnira”, kaže Šuker.

Predsjednik Saveza misli kako će Hrvatska proći dobro na Euru.

“U Hrvatskoj uvijek idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak i pružamo sto posto u svakom susretu i s velikom ozbiljnošću. Tako smo igrali 1998., kao i 2018. godine. To je ono zbog čega su Zlatko Dalić, Luka Modrić, Ivan Rakitić i ostali zavrijedili poštovanje cijelog svijeta. I upravo je taj mentalitet naše reprezentacije uvijek prisutan, tako da ćemo s istim mentalitetom igrati i na Euru 2021”, rekao je Šuker.

Ostaje li Modrić?

Jedno od gorućih pitanja vezanih za reprezentaciju jest ono hoće li se Luka Modrić, koji će tada već biti u 36. godini života, povući do Eura ili će ipak predvoditi još jednom svoju generaciju.

“Siguran sam da će Luka biti u najboljoj formi. Naš je kapetan i uvijek igra nogomet na visokoj razini. Pokazao je to u našim posljednjim utakmicama i u Realu. Zato sam siguran da će sljedećeg ljeta biti naš vođa, kao što je to bio u Rusiji”, zaključio je Šuker.