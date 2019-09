HOĆE LI MODRIĆ IGRATI NA POLJUDU I U CARDIFFU? Realu se nije svidio mail iz HNS-a, pa su se odlučili na ‘prljavi’ potez; No, jedna stvar je sigurna

‘Nema ni najmanje dvojbe kako će kapetan Vatrenih stići na početak priprema, 7. listopada u Splitu’

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju do kraka eurokvalifikacijskog ciklusa čeka još tri utakmice. Protiv Mađarske 10. lstopada na Poljudu, tri dana poslije u Cardiffu protiv Walesa, te 16. prosinca protiv Slovačke na Rujevici. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako će 15 bodova biti potrebno za plasman.

Poljudsko grotlo protiv Mađarske

Ukoliko bi u poljudskom grotlu, pred 34 000 ljudi pobijedili Mađare, širom bi si hrvatska otvorila vrata nastupa na kontinentalnoj smotri. Ne treba niti napominjati kakvu će ulogu u ostvarenju toga cilja imati, odnosno što izbornik i čitava nacija očekuju od kapetana Vatrenih. No, u medijima se prije dva dana pojavila informacija kako Real želi da Luka Modrić preskoči reprezentativne akcije.

Sportske novosti u petak na svom web izdanju donose o čemu se tu radi:

“To otprilike tako započne. Malo savjetovanja u klubu, kroz priču o tome da treba biti oprezan u ozljedi aduktora. Malo onda putem medija ‘glasine’ iz kluba da Real nije sretan pozivom koji je na klupski mail stigao iz HNS-a, po kojem se Luka Modrić treba priključiti reprezentaciji za kvalifikacijske oglede u listopadu. I naposljetku, malo ‘poziva’ kroz medijske odjeke da se potakne igrača da bi bilo lijepo prema klubu, koji ga plaća, da preskoči reprezentativnu akciju i potpuno se oporavi od ozljede te pripremi za važna iskušenja koja slijede… Sama činjenica da iz Reala odjekuju spomenute želje pokazuju da su u klubu svjesni stava Luke Modrića. Ukoliko je zdrav, a sada definitivno jest, on će se odazvati reprezentativnom pozivu. I zato nema ni najmanje dvojbe kako će kapetan Vatrenih stići na početak priprema, 7. listopada u Splitu”, stoji u pisanju dnevnog hrvatskog sportskog lista.

‘Veteran jedne od najtrofejnijih momčadi u povijesti’

“Madriđani su smatrali da je to putovanje bilo suvišno i samo oduzimanje vremena za terapije ozlijeđenoga, 100 milijuna eura plaćenog ovoljetnog pojačanja. Hazard se brzo vratio u program liječničkih protokola Reala dok, recimo, James Rodriguez nije otišao na prošlu reprezentativnu akciju u Kolumbiju kako bi se što prije oporavio od ozljede”…

Nadalje, SN u svom tekstu ističe kako Luka “ima 34 godine i kako je veteran jedne od najtrofejnijih momčadi u povijesti velikog Reala. “Kao takav”, ističe se, “uživa poseban status. Zidaneu je jako važan i zato je trener sam kazao u srijedu da ga želi poštedjeti suvišnih napora i da će ga čuvati za Atletico i daljnje nastupe. No, sve to nema baš puno utjecaja na priču o reprezentaciji i Modriću. Prije svega zato što su utakmice s Mađarskom i Walesom u listopadu ključne za ovjeru vize za Europsko prvenstvo 2020. Potom je ključan i standardni stav koji Modrić ima u pogledu reprezentativne karijere”.

‘Modrić se uvijek odaziva izbornicima i praktički bi svaki put želio igrati’

Od kada je 1. ožujka 2006. godine zaigrao za Hrvatsku (izbornik Zlatko Kranjčar), Modrić je izostajao samo s onih prijateljskih utakmica gdje nije bila potrebna njegova nazočnost, ili ga se štedjelo upravo zbog klupskih obveza i dobrih odnosa. U trinaest godina zbog ozljeda je morao preskočiti dio tih utakmica, ali i osam natjecateljskih nastupa (lom noge, operacija koljena…), dok je u pet navrata sjeo na klupu, jer su izbornici procijenili da nije nužno potreban za igru (recimo, protiv Malte, Andore…) ili ga se štedi zbog oporavka (Španjolska…).

Drugim riječima, Modrić se uvijek odaziva izbornicima i praktički bi svaki put želio igrati, čak i onda kada je to (primjerice, nedavno protiv Tunisa) samo revijalna utakmica… Mediji su u Madridu istaknuli da je ove jeseni kapetan Vatrenih igrao više za reprezentaciju nego za Real. I to je točno, ali tome je najmanje kriv Modrić. Naime, u prvom kolu je igrao u Vigu 56 minuta, a onda je prvi put isključen u karijeri, i to zbog novog pravila (gaženje Ahilove tetive) koje se već preispituje u La Ligi jer je teško primjenjivo…

“Druga je stvar što će Zlatko Dalić morati, koliko god se Modrić tome protivio, dozirati snage kapetanu u Splitu i Cardiffu. Trebao je to učiniti i u Slovačkoj, odnosno Azerbajdžanu. Unutar tri dana jako je teško da, pogotovo tek oporavljen, igrač izdrži dvije vrlo zahtjevne utakmice bez problema”, zaključuje se.

Hrvatska je tri kola prije kraja eurokvalifikacija vodeća momčad u grupi E s 10 bodova nakon 5 odigranih kola. Slovačka je drugoplasirana s devet, ispred Mađarske koja ima isti broj bodova, ali i poraz u međusobnim susretima sa Slovacima. Slijedi Walesa sa 6 bodova iz 4 odigrana susreta, dok je posljednja momčad skupine Azerbajdžan Nikole Jurčevića s 1 bodom iz 5 dvoboja.