HOĆE LI MESSI IKAD MOĆI PONIJETI TITULU NAJBOLJEG SVIH VREMENA? Ovaj podatak otkrio je koliko je ‘štekao’ kad je bilo najvažnije

Nakon što je Argentina zapela u polufinalu Copa Americe, postavlja se pitanje hoće li jedan od najboljih nogometaša svih vremena Lionel Messi ikada osvojiti neki trofej u dresu Gauchosa.

Messi je s Barcelonom osvojio čak 34 trofeja, a s Argentinom jedino olimpijsko zlato 2008. godine, dok je izgubio četiri velika finala – svjetsko prvenstvo 2014. godine, te tri Copa Americe (2007, 2015, 2016).

Zanimljiv je i podatak kako je Messi u dresu Argentine nastupio na devet velikih turnira (pet Copa America i četiri Svjetska prvenstva) i u 20 utakmica u fazi na ispadanje zabio svega četiri gola i to sva četiri na Copa Americi, dok na svjetskom prvenstvu nije zabio niti jedan gol nakon što bi Argentina prošla skupinu. U susretima koju su igrani u skupinama bio je daleko efikasniji postigavši 11 golova.

Koliko će dugo još igrati za Argentinu?

Dio argentinskih medija smatra kako bi Messi nakon posljednjeg razočaravajućeg nastupa u Brazilu mogao završiti reprezentativnu karijeru. Međutim, argentinski čarobnjak tvrdi drugačije.

“Istina je da sam se jako dobro slagao s ovom grupom igrača. Ovo je sjajna skupina koja raste i ako im se mogu pridružiti, hoću,” poručio je 32-godišnji Messi dodavši: “Trebali bi nas pustiti da radimo i rastemo”.

Messi je debitirao u reprezentaciji u kolovozu 2005. u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske. Međutim, u debiju je na terenu proveo svega četiri minute. Ušao je u 63. minuti, a četiri minute kasnije je “pocrvenio” zbog udaranja suparnika. Kao da je taj premijerni nastup naznačio kakve će sve “muke” prolaziti u ‘najdražem dresu’.

Na svjetskom prvenstvu je debitirao 2006. u Njemačkoj. Dobio je 15 minuta protiv Srbije i Crne Gore postigavši pogodak u pobjedi 6:0, dok je protiv Nizozemske (0:0) igrao 70 minuta. Protiv Meksika je u osmini finala dobio svega šest minuta, no u porazu od Njemačke u četvrtfinalu nije nastupio.

Prvo od mnogih razočaranja

Godinu dana kasnije stiglo je i prvo Messijevo veliko finale i prvo razočaranje. Argentina je na Copa America 2007. u Venezueli stigla do finala u kojem je izgubila od Brazila sa 0:3. Messi je nastupio u svih šest utakmica postigavši dva gola, u četvrtfinalu protiv Perua (4:0) i u polufinalu protiv Meksika (3:0).

Na svjetsko prvenstvo 2010. Argentina je stigla kao jedan od favorita. Momčad je s klupe predvodio Diego Maradona, a na terenu Messi. No, Gauchosi su ponovo razočarali, a natjecanje su završili u četvrtfinalu teškim porazom od Njemačke (0:4). Messi na prvenstvu nije zabio niti jedan pogodak.

Godinu dana kasnije Argentinci su nastupili na Copi koja je organizirana u Argentini. Bio je to možda i najgori Messijev turnir. Argentina je pred svojim navijačima jedva prošla skupinu, a potom ispala u četvrtfinalu od Urugvaja, a Barcelonina zvijezda nije zabila niti jedan pogodak. I to u sezoni u kojoj je Barca osvojila Ligu prvaka i španjolsko prvenstvo.

Zaustavljen na vratima raja

Uslijedilo je Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. na kojem je Messi predvodio Argentinu kao kapetan. U sve tri utakmice u skupini se upisao među strijelce, postigavši ukupno četiri gola, no u nastavku natjecanja je “ušutio”. Argentina je dogurala do finala, no Messi više nije zabio niti jedan gol (Švicarska, Belgija, Nizozemska, Njemačka). U finalu je Elf slavio sa 1:0 golom Maria Gotzea u 113. minuti utakmice.

Godinu dana nakon SP-a u Brazilu uslijedilo je prvenstvo Južne Amerike u Čileu. Novo argentinsko finale i novi poraz. Messi je u šest nastupa na prvenstvu zabio samo jedan pogodak i to protiv Paragvaja u prvom kolu. Na koncu je Argentina bila druga nakon što je u finalu izgubila od Čilea sa 1-4 nakon izvođenja jedanaesteraca.

Samo godinu dana kasnije u SAD je odigrana Centenario Copa America. Argentina je ponovo stigla u finale u kojem je opet izgubila od Čilea nakon izvođenja jedanaesteraca. Ovoga puta 2:4. Bio je to turnir na kojem je Messi zabio pet golova pri čemu dva u fazi na ispadanje. No u finalu je bio jedan od tragičara. On i Lucas Biglia su promašili udarce s ‘kreča’.

Argentina se nije proslavila niti prošle godine na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Messi i društvo su natjecanje završili već u osmini finala izgubivši od kasnijeg svjetskog prvaka Francuske. Messi je u četiri nastupa zabio jedan gol i to u skupini protiv Nigerije.

Posljednji veliki turnir na kojem je Messi nastupio je Copa America koje se upravo održava u Brazilu. “Gauči” su zaključili natjecanje porazom u polufinalu od Brazila, a Messi je zabio jedan gol u skupini protiv Paragavaj i to iz kaznenog udarca.