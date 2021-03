Bivši napadač hrvatske nogometne reprezentacije Mario Mandžukić u zimskom je prijelaznom roku, nakon deset mjeseci neigranja poslije odlaska iz katarskog Al-Duhaila, potpisao za talijanskog nogometnog giganta Milan.

Mandžukić je s Milanom potpisao polugodišnji ugovor, do kraja ove sezone, a nakon potpisa se pojavila informacija da će njegov ugovor biti automatski produžen ako Milan, trenutno drugoplasirana momčad Serie A, izbori plasman u Ligu prvaka sljedeće sezone.

No, čini se da to nije baš tako.

Talijanski novinar Antonio Vitiello objavio je na Twitteru da se ugovor neće automatski produžiti i otkrio da uopće ne postoji takva klauzula.

Mandžukićev ostanak u Milanu ovisi samo o tome što hrvatski napadač pokaže na terenu.

Dieci gare fondamentali per #Mandzukic. Il suo rinnovo NON è automatico in caso di Champions del #Milan. C'è l'opzione nel contratto a favore del club, ma sarà il campo a determinare il prolungamento di un ulteriore anno.

— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) March 28, 2021