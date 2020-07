HOĆE LI IH MILAN KONAČNO POSLUŠATI? Ugledna talijanska Gazzetta objasnila Milanu što mora napraviti s Rebićem

Rebić je samo nastavio izvrsnu formu koja je započela početkom godine i trenutno je najbolji igrač kluba

U susretu 34. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Bolognu sa 5-1 uz još jednu sjajnu predstavu hrvatskog napadača Ante Rebića. Hrvatski reprezentativac je sudjelovao u akciji za prvi pogodak “Rossonera”, a potom se u 57. minuti i sam upisao među strijelce postigavši svoj 11. pogodak ove sezone.

Rebić je samo nastavio izvrsnu formu koja je započela početkom godine i trenutno je najbolji igrač kluba, ali zanimljivo je da klub još uvijek nije otkupio njegov ugovor. Stoga, ugledna Gazzetta dello Sport savjetuje Milanu da što prije otkupi njegov ugovor. Gazzetta već tjednima hvali i uzdiže Rebića, a sada su mu dali izrazito visoku ocjenu sedam.

“Rebić je Milanov igrač odluke, ne samo zbog golgeterskog doprinosa, koji ni ovaj put nije izostao, nego i zbog nevjerojatne energije koju daje momčadi te zato što je iznimno koristan po cijelom terenu. Milanu prvi cilj mora biti otkupiti ga i zadržati”, piše Gazzetta.

Rebić je na posudbi u Milanu do sljedećeg ljeta, a onda Talijani imaju opciju otkupiti ga, no mogu to napraviti i prije kraja posudbe.