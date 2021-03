HOĆE LI GA DALIĆ KONAČNO POZVATI? Oslobodilo se mjesto za jednog od naših najboljih igrača; Možda je i zadnja prilika da postane Vatreni

Dalić na poziciji lijevog krila ima Mislava Oršića, koji bi trebao, s obzirom na to da je u odličnoj formi, biti prvi izbor, a tu je i Josip Brekalo

Hrvatska reprezentacija mogla bi za prve susrete kvalifikacija za SP 2022 ostati bez Ivana Perišića i Marcela Brozovića nakon što je milanski Inter zbog novih slučajeva zaraze zabranio svojim igračima odlazak na utakmice svojih reprezentacija.

Milanske zdravstvene vlasti naložile su Interu prekid svih klupskih aktivnosti u sljedeća četiri dana, pa je odgođen prvenstveni susret protiv Sassuola koji se trebao igrati u subotu. Inter je odmah uveo zabranu puta u inozemstvo svojim igračima.

Vodeći klub Serie A Inter naveo je da će u ponedjeljak, 22. ožujka ekipa ponovo biti testirana, uoči eventualnog povratka na treninge.

Hrvatski nogometni savez svjestan je situacije u Interu te je u komunikaciji s klubom, Talijanskim nogometnim savezom, Fifom, Uefom i nadležnim epidemiološkim tijelima kako bi pokušao pronaći rješenje koje bi omogućilo priključivanje Ivana Perišića i Marcela Brozovića hrvatskoj reprezentaciji.

“HNS će učiniti sve, u okviru postojećih okolnosti, kako bi reprezentacija bila kompletna tijekom predstojećeg okupljanja za kvalifikacijske utakmice sa Slovenijom, Ciprom i Maltom, a o daljnjem razvoju situacije pravovremeno ćemo obavijestiti javnost,” poručili su i HNS-a.

Hrvatska reprezentacija kvalifikacije otvara gostovanjem u Ljubljani kod Slovenije 24. ožujka, a potom je čeka dvostruki program u Rijeci – 27. ožujka protiv Cipra i tri dana kasnije protiv Malte. Datum odigravanja utakmica vrlo je blizu i postoji vrlo realna mogućnost da izbornik Zlatko Dalić neće imati Brozovića i Perišića na raspolaganju.

Vrijeme je za Lovrića?

Kada je u pitanju Brozović, izbornik se na poziciji veznog igrača još može pokriti, premda nema igrača sličnih karakteristika Brozovićevima, ali na lijevom krilu gdje igra Perišić otvorilo se jedno mjesto koje bi konačno mogao popuniti jedan od najboljih igrača Prve HNL i jedan od najboljih, ako ne i najbolji hrvatski nogometaš, koji još nije debitirao za A vrstu. Govorimo, dakako, o lijevom krilu Gorice, Kristijanu Lovriću.

Dalić na poziciji lijevog krila ima Mislava Oršića, koji bi trebao, s obzirom na to da je u odličnoj formi, biti prvi izbor, a tu je i Josip Brekalo koji je proteklih mjeseci imao ponešto problema s ozljedom i tek je u prošloj utakmici odigrao neku značajniju minutažu i još je k tome zabio. No, ostalo je upražnjeno mjesto za treću opciju i tu bi doista mogao upasti Lovrić, koji je na širem popisu izbornika već neko vrijeme, ali poziv do sada nije dobio.

Lovrić je u fantastičnoj formi, najbolji je igrač u svom klubu, ove sezone zabio je 16 golova i još pet je namjestio, a u prošloj utakmici s dva je gola potopio Hajduk i eliminirao ih iz Kupa. No, poziv Lovriću konačno bi riješio i jedan veliki problem koji se počeo nazirati posljednjih dana. Naime, Lovrić ima uvjete za dvojno državljanstvo i već ga je došao gledati izbornik BiH reprezentacije, Ivajlo Petev. U BiH se već neko vrijeme navija za dolazak Lovrića, ali još uvijek nije pokrenut postupak da se Lovriću da BiH državljanstvo, na koje ima pravo po ocu pa tako ostaje nada da Dalić pozivom može otkloniti sve dileme jer ako Lovrić zaigra više neće moći nastupati za BiH.

Za Goricu bi to bila velika stvar jer bio bi Lovrić njihov prvi Vatreni, a ujedno bi status reprezentativca jamačno dodatno digao cijenu Lovriću na kojem Gorica planira zaraditi rekordnu odštetu.