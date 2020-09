No ipak se trener West Bromwicha nakon utakmice smirio i pohvalio svoje igrače

Nogometaši West Bromwich Albiona, koje vodi Slaven Bilić, bili su na pragu velikog iznenađenja, na poluvremenu su vodili 3:0 protiv Chelseaja, ali su se na kraju morali zadovoljiti remijem, a pogodak za 3:3 zabio je Tammy Abraham u trećoj minuti sudačke nadoknade (90+3).

Bila je to utakmica puna kontroverzi, a Slaven Bilić progovorio je nakon utakmice o svemu što ga je mučilo.

“Drugi gol je za mene bio faul. Povukao ga je. To je za mene faul, ali u redu. Sudac nije sudio i oni su zabili drugi gol. Treći gol je jako teško za prihvatiti. Za mene je očito da ne želim o tome govoriti. Nema tu govora o tome je li to možda bila ruka, to je sigurno bila ruka. Kraj priče. Kako netko može reći da to nije bila ruka?“, rekao je Bilić nakon utakmice.

‘Teško je to prihvatiti’

No ipak se trener West Bromwicha nakon utakmice smirio i pohvalio svoje igrače.

“Bila je to dobra utakmica. Igrali smo onako kako smo htjeli. Naš plan A bio je da ih ne idemo nadigrati, morali smo ih pretrčati. Kad smo poveli 3:0, znali smo da će drugo poluvrijeme biti teško za nas. Dali smo im da pucaju izvana i da centriraju. Jedina naša greška je drugi gol i to je teško prihvatiti“, prenosi Bilićeve riječi Birmingham live.