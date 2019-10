HOĆE LI DALIĆ KONAČNO POPUSTITI? ‘Daj Bože da izbornikova kazna završi i da me vrati kao i Rakitića’

Priča je imala nekoliko verzija, ali držat ćemo se one Dujine

O velikim problemima s kojima se suočava izbornik Zlatko Dalić pisali smo nedavno. Dejan Lovren i Domagoj Vida neće moći nastupiti protiv Slovačke u posljednjoj i najvažnijoj utakmici kvalifikacija za Euro 2020., a Dalić na raspolaganju ima nekoliko imena. Dino Perić je tu, Tin Jedvaj, ako neće morati igrati beka, Matej Mitrović je predugo ignoriran, Mile Škorić je opcija, ali na tom popisu je i, za sada još uvijek kažnjeni, Duje Ćaleta-Car.

ZAŠTO BI OVAJ DEČKO IZ SJENE MOGAO BITI SPASONOSAN ZA VATRENE: Dalić ga ignorira ili kažnjava, a njegove vještine su unikatne

Ćaleta-Car je ranije zbog sjajnih igara 2017/2018., promoviran iz U-21 u seniorsku selekciju i čak je bio na Svjetskom prvenstvu. Zatim je transferiran u Marseille, ali nakon toga upao je u krizu, kao i njegov klub i na koncu mu se dogodio gaf koji je presudio reprezentacijskoj karijeri. Ćaleta-Car nije otišao na Euro U-21 nogometaša ovoga ljeta i to još pod nerazjašnjenim okolnostima.

Hoće li Dalić popustiti?

Priča je imala nekoliko verzija, ali držat ćemo se one Dujine. Ćaleta-Car je rekao da ga klub ne pušta kako bi se što bolje pripremio za novu sezonu, ali je kasnije bilo govora o tome da je to možda bila i njegova odluka. Sve u svemu, nakon cijele te strke Dalić ga je prestao zvati valjda smatrajući kako je odbijanje poziva reprezentaciji, pa makar i onoj U-21, grijeh. Ćaleta-Car je u kazni već mjesecima, ali sada je zaista potreban izborniku i nada se i on sam da će poziv konačno uslijediti.

“Nakon utakmica sa Slovačkom i Azerbajdžanom poslao sam izborniku poruku i čestitao mu na pobjedu te mu još jednom objasnio svoju situaciju oko U21 Eura i izrazio žaljenje što sam ispao negativac. Odgovorio mi je kratko da ćemo se čuti, ali još me nije nazvao. Nadam se da hoće, da ćemo to riješiti jednom zauvijek”, rekao je to Ćaleta-Car za Sportske novosti.

Nada se da će ga pomilovati kao što je i Ivana Rakitića koji je iz istog razloga preskočio čak dvije akcije. “Daj Bože da bude tako. Jedva čekam ponovni poziv u reprezentaciju. Nadam se da je izbornikovoj kazni došao kraj”, rekao je Duje. A hoće li Dalić popustiti vidjet ćemo uskoro.