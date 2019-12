U vrijeme dolaska navijača na stadion bit će još pretežno vedro, a tijekom večeri će se polako naoblačivati, no zadržat će se suho

Dinamo u srijedu na zagrebačkom Maksimiru od 19 sati igra utakmicu Lige prvaka protiv Manchester Cityja i bori se za “europsko proljeće”. Vrijeme navijačima i neće baš “ići na ruku”, bit će hladno, ali bez kiše.

“Neće to biti najhladnija utakmica koju dinamovci pamte, ali bit će svakako jedna od hladnijih u posljednje vrijeme. I navijačima će bilo koji vid aktivnog sudjelovanja s tribina svakako dobro doći. Baš kao što će se tijekom tih 90 minuta atmosfera na tribinama sve više zagrijavati, tako će temperatura u Maksimiru tonuti u minus, a do kraja ovog velikog sraza spustiti do oko -2 Celzijevih stupnjeva”, objasnila je RTL-ova meterologinja Dunja Mazzocco Drvar.

“Dobra je vijest da neće biti pretjerano vjetrovito pa će realan osjećaj biti baš takav kako će sugerirati i iznos temperature”, objasnila je meterologinja.

Hoće li ponoviti ‘koreografiju’?

No nije Bad Blue Boyse spriječilo ni hladno vrijeme u Egleskoj da naprave show na tribinama tamo su u jednom trenutku svi skunili svoje majice i ostali goli do pasa, po čemu su ostali notorni u engleskom medijskom prostoru.

Nakon što su prošle godine dogurali do osmine finala Europske lige i tako prvi put nakon skoro pola stoljeća dočekali ‘proljeće u Europi’, Modri ove sezone mogu izboriti nastavak natjecanja i u Ligi prvaka. Međutim, u posljednjih 90 minuta natjecanja po skupinama mogu i ispasti iz Europe.

Modri mogu do osmine finala Lige prvaka jedino ako pobijede Manchester City, a u drugi susret završi neodlučenim ishodom ili pobjedom Atalante.