HNS ĆE MORATI FINANCIJE PRILAGODITI KORONAKRIZI: HNL se nastavlja prema planu

Prema sadašnjem planu i odlukama IO-a donesenim na sjednici održanoj 6. svibnja, nastavak nogometne sezone trebao bi se dogoditi 30. i 31. svibnja odigravanjem polufinalnih utakmica Hrvatskog nogometnog kupa

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) na svojoj je redovnoj sjednici održanoj u srijedu u zagrebačkom hotelu As dao prijedlog odluke o izmjeni financijskog plana za 2020. godinu, stoji u priopćenju za medije HNS-a u kojem nisu navedeni konkretni brojčani podaci.

No, to je očekivana odluka s obzirom na posljedice koje ostavlja za sobom pandemija bolesti COVID-19, zbog koje su prekinuta, odgođena ili otkazana nacionalna i međunarodna nogometna natjecanja te potpuno poremećen kalendar odigravanja utakmica. Sve će to ponajviše utjecati na prihodovnu stranu proračuna za ovu godinu pa je logično da je napravljena izmjena financijskog plana.

Pogledaj fotogaleriju

Nastavak sezone prema planu

Na sjednici je predsjednik Zdravstvene komisije HNS-a prof. dr. sc. Dragan Primorac predstavio model testiranja nogometaša uoči nastavka sezone HT Prve lige, a članovi IO-a su predstavljenom modelu dali punu podršku.

Prema sadašnjem planu i odlukama IO-a donesenim na sjednici održanoj 6. svibnja, nastavak nogometne sezone trebao bi se dogoditi 30. i 31. svibnja odigravanjem polufinalnih utakmica Hrvatskog nogometnog kupa, a 6. lipnja bi trebalo biti nastavljeno i natjecanje u HT Prvoj ligi.