‘Matjaž Kek je izuzetno težak u svlačionici, koristi od 11 do 13 igrača, a ostali su kao čunjevi’

Promjene su zahvatile nogometnu momčad Rijeke koju je nakon pet i pol godina stalnog angažmana ondje – s vrhuncem u sezoni 2016/17 koja je ovjenčana dvostrukom krunom – napustio slovenski stručnjak Matjaž Kek.

Na temu krize u klubu, gostujući u emisiji Pod stijenama Kantride, govorili su proslavljeni trener Miroslav Ćiro Blažević, izbornik U-21 reprezentacije Nenad Gračan i bivši nogometaš Dinama i Hajduka, danas televizijski komentator Joško Jeličić. Njihove riječi prenosi Novi list.

Jeličić: ‘Sizifov posao’

“Matjaž Kek je izuzetno težak u svlačionici, koristi od 11 do 13 igrača, a ostali su kao čunjevi. Ja sam ga kudio i hvalio kako sam stvari tako vidio. On je sebe mijenjao kroz Rijeku i sada je neusporedivo bolji trener nego što je bio kada je došao u Rijeku. Kada se sjetim situacije kada se borio za naslov i igrao s tri Maleša, uza sav respekt Malešu, te pokušavao pobijediti bez igrača između linija to sam jasno detektirao i rekao da s takvim načinom igre nikada to neće uspjeti. I on se mijenjao kroz Andrijaševića, polušpicu i drugačiji pristup nogomet. Međutim, naravno da je jako teško funkcionirati u klubu koji je ostao bez priljeva budžetnih sredstava u smislu vlasnika nego je osuđen na prodaju. Matjaž je svake godine u prijelaznom roku morao imati novu momčad, a vjerujte to je Sizof posao. Prošle sezone je imao rupu od sedam-osam utakmica, a to se ponovilo i ove godine”, navodi Jeličić uz ovaj dodatak:

“Uza sav respekt igračima koji su došli, malo bi njih moglo participirati u šampionskoj Rijeci. Odlaskom Bradarića oni su apsolutno izgubili ideju nogometne igre. Svih onih automatizama u igri više nema jer je Bradarić to izvodio zatvorenih očiju. Na kraju krajeva organizacija igre i koncentracija su uvijek bili moto Kekove Rijeke. Danas Rijeka prima najviše golova iz prekida, radi pogreške, a to je dokaz dekoncentracije i dokaz da ti igrači nisu na razini koncetracije i podržaja koji Matjaž Kek zahtjeva. Kek je procjenio da je vrijeme za odlazak, a ja isto tako mislim. Međutim, isto tako sam siguran da će Matjaž Kek vrlo brzo dobiti poziv iz Maksimira ili s Poljuda.”

Ćiro: ‘Odlazak je logičan’

Ćiro Blažević nudi ovakvo razmišljanje:

“Kek je osim jednog čistog trenerskog kvaliteta donio i jednu kurtuaziju u nogomet koja nam je falila. Nema dvojbe da će Kek biti upisan u povijest riječkoga nogometa, on je najbolji trener koji je prodefilirao kroz ovaj slavni klub. Rijeka u ovom trenutku mora biti jako razumna i stabilna. Nema dvojbe da će se tako i ponašati osim jednoga detalja koji me je malo zasmetao. Upozorit ću na tu činjenicu jer Mišković je čovjek koji je najzaslužniji za ono što se događalo u Rijeci. Činjenica je da vrijeme učini svoje, no sigurno da utjecaj trenera slabi s vremenom. Ako tražite uzroke ovoga onda je to u činjenici da i taj genijalni trener više nije imao neophodnog utjecaja da bi tu ekipu galvaniziralo i stavio u natjecateljski duh. Njegovo odlazak je sasvim logičan, a nije logično da ostane, kako je predsjednik to rekao, kao neki savjetnik u klubu. To bi bio hendikep za onoga tko će doći. Rijeci želim sve najbolje i ne želim ulaziti u pojedinosti iako je ispadanje od Sarpsborga bilo fatalno.”

Gračan: ‘Ostavka je ono što je najlakše’

Nenad Gračan je naglasio da se ‘ovakve stvari u nogometu događaju’ i naglasio:

“Ono što je evidentno kod nas trenera, a događalo se to i meni, je da dođe trenutak kada osjetiš da te ekipa na prati, da nema velikog motiva i da se to odrađuje bez želje da se napravi rezultati. Onda se događa ono što je najlakše ili daš ostavku ili dobiješ otkaz. Ne kažem da je to najbolje, ali je uvijek najjednostavije da promijeniš jednog čovjeka nego cijelu ekipu.”