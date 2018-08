ŽELJKO KOPIĆ NAKON RAZGOVORA S ČELNICIMA KLUBA: ‘Rekli su mi da ostajem, ali neki igrači odlaze’

Trener Hajduka otkrio je detalje svog raszgovora čelnicima kluba, a pojasnio je i sudbinu nekih igrača

Majstori s mora preživjeli su jedan od najtežih tjedanau zadnje vrijeme, a posebno je težak bio za trenera Željka Kopića, koji je jučer obavio razgovor s predsjednikom Huljajem i sportskim direktorom Bjelanovićem.

“Poslije utakmice smo svi skupa kazali da smo razočarani, ali kod mene je to razočaranje jučer i danas zamijenjeno spremnošću na borbu, i sigurno ću napraviti sve da to prenesem i na igrače. S obojicom sam razgovarao jučer dosta dugo, inzistirao sam na jasnim smjernicama, koji je smjer, što želimo, a što se tiče eventualnog otkaza, predsjednik mi je deklarativno iskazao povjerenje, s tim sam ja inzistirao da se očekivanja predoče u konkretne stvari.”, rekao je Kopić za 24 sata i otkrio o čemu se točno radi.

“Rekao sam i predsjedniku i sportskom direktoru da je problem pozitivna i negativna selekcija igrača, svjesni su da se neke stvari nisu mogle realizirati, morao se čekati jaki izlazni transfer da donesemo momčadi ono što joj treba. Isto tako i za igrače za koje znamo da su blizu odlaska, da se i ta pitanja riješe što prije, jer radili smo u disbalansu svega i svačega.”

Teška situacija

“Jedna situacija vuče drugu. Ja sam se od siječnja do srpnja budio s pitanjem što i kako napraviti. Vidim da nek stvari ne štimaju i pokušavam ne dopustiti da dođem u grupu onih koji nisu napravili ono što se od njih očekuje. Imao sam opciju otići ili boriti se, i tako će biti i ovaj put. Niti mogu, niti hoću, niti znam, drugačije, a hoću li uspjeti, to ćemo vidjeti. Nije jednostavno, loša igra i rezultati determiniraju i loše stanje u svlačionici, a kad je tako, obično je trener prvi na udaru.

Kroz medije se stvara slika da si napravio neke pogreške, da si se pogubio, da nemaš jasnu sliku, ali i to mi je jasno, ljudi barataju izuzetno malim brojem informacija i moraju to interpretirati onako kako njima ili nekome drugome paše, a ja sam tu da radim najbolje za Hajduk, na terenu, i van terena. Uostalom, većina nema znanja da te stvari izanalizira.”, poručuje i dodaje:

“Ja sam u proteklom razdoblju pokušao gledati prema budućnosti, inzistirao sam na dosta stvari koje se nisu realizirale. Znao sam da je ovo jedan od ishoda i bio sam spreman za ovako nešto. Svi smo razočarani, napravili smo apsolutno sve što smo znali, mogli, bili smo blizu… Jasno mi je da u velikom broju sezona nakon europskog neuspjeha dolazi do pada. Mi smo i u prvenstvu krenuli ispod razine Hajduka i nemamo previše opcija, moramo krenuti gore kako znamo. Imamo sastanak s igračima, vjerujem da je svaki pojedinac svjestan što nam sutra nosi i da ćemo biti na razini koja treba za pobjedu.”

Iskrena podrška čelnika kluba

“Od prvog dana od kad sam došao želim kvalitetno odraditi posao i biti ponosan što sam trener Hajduka. Imao sam dva razgovora s Torcidom, prvi put u Osijeku nakon što smo prošli onu izuzetnu utakmicu, a bilo mi je poručeno u medijima da se ne trebam ni vraćati u Split ako ne prođemo. Želio sam kupiti vrijeme i reći im da smo spremni za borbu.

Drugi put sam to napravio nakon poraza od Rudeša, nakon utakmice u kojoj je pola igrača pozdravljalo Torcidu, a pola nije, opet da bih donio mir i zadržao stabilnost do finala kupa, da ga dostojanstveno odigramo s kohezijom navijača i ekipe. U svakom trenutku sam gledao na klub, ne na svoje osobne kratkoročne ili dugoročne priče. Moj stav je isti, borba na najjače…”, istaknuo je i poručio da neko igrači moraju otići.

“Nižić? Pokušavam pronaći za svakoga razumijevanje, nemam mandat da donosim završne poteze, jer sportski direktor i predsjednik su iznad. Ako kaže da nije spreman za igru, ja to moram poštivati. Futacs i Memolla? Vidjet ćemo kao će se razviti situacija do kraja prijelaznog roka. Filip? On je napravio pomak u treningu, radi sve bolje, blizu je momčadi, ali dva puta sam ga vodio a nije bio u 18 iz taktičkog plana i promjena koje nam trebaju u utakmici.

Said? Said ‘ko Said, dobar, kvalitetan, svi znamo u kakvoj se situaciji našao u odnosima s navijačima i klubom. Najbolja je bila opcija da ode, i to je razlog naše nedefinirane momčadi. Svi znamo da je najbolja varijanta da neki odu, još su tu, ali ima kvalitetu koji treba respektirati, i igra. Meni osobno kao treneru je svoj doprinos dao, od prve utakmice, od Istre u Puli, pa Osijeka… sve do sada njegova kvaliteta nije upitna. Samo je upitan njegov status. “, zaključio je priču o kadru strateg Hajduka.