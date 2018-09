VULIĆ ZADOVOLJAN NAKON POBJEDE NAD RUDEŠOM: ‘Zasluženo smo pobijedili protivnika koji je namučio Dinamo i Rijeku’

Hajduk se lako obračunao s Rudešom, a najbolji igrač Splićana bio je Caktaš

“Jedna teška i zahtjevna utakmica zbog psihologije koja se dogodila. Momci su reagirali odlično, iako su imali black-outa. Sve u svemu moram biti zadovoljan, zasluženo smo pobijedili protivnika koji je namučio Dinamo i Rijeku. Ne bih rekao da je bilo straha, od prve minute su igrači htjeli, morali smo doći do pobjede, nervoza je bila prisutna, sutra ćemo se odmoriti, a onda se odmah okrenuti Istri.”, započeo je Vulić, a izjave prenosi dalmatinski portal.

“Stariji igrači moraju preuzeti odgovornost na sebe. Caktaš mora preuzeti odgovornost na sebe, on je dijete kluba. Tražio je zamjenu zbog tog koljena, ali ga nisam htio mijenjati. Lopez isto ima iskustvo, najvažnije je u ovom trenutku vratiti ga u život. Ako to uspijemo, stabilizirat ćemo obranu.”

Dočekao ga pljesak

“Nisam ga čuo koliko sam bio nervozan. Imao sam osjećaj kao da lebdim, kao da nije stvarnost. “, rekao je Vulić pa posebno nahvalio jednog igrača: “Ima jedan igrač koji mi se jako svidio, a to je Hamza. On je dobar razigravač i trkač i mislim da mu je odlična pozicija kad igra sam iza. Daj Bože da do kraja prvenstva odigra na ovom nivou”, završio je Vulić.

Hajduk se sada nakon ove pobjede nalazi na sedmom mjestu HNL-a.