VULIĆ PREDSTAVLJEN NA POLJUDU: Hajdukov trener zaprijetio igračima, predsjednik kluba pričao o Štimcu i Kopiću

Zoran Vulić predstavljen je na Poljudu kao novi trener Hajduka

Zoran Vulić vratio se u Hajduk, splitski klub u kojem je proveo veći dio igračke karijere i u kojem je mjesto trenera preuzimao u više navrata, potvrđeno je u nedjelju. Dan kasnije 56-godišnji stručnjak obratio se medijima.

“Malo sam i uzbuđen. Vratiti se doma nakon dugo vremena je čast. Ovo je moja kuća, kao da sam se vratio izgubljenom sinu. Napravit ću sve za dobar rezultat, stariji sam jedno 15 godina i to je to”, prenosi Dalmatinski portal njegove riječi.

Situacija nije dobra

‘Kao trener Hajduka je vodio u ukupno 156 službenih utakmica te je pritom ostvario 101 pobjedu, 26 neriješenih ishoda i 29 poraza. S Bijelima je osvojio naslov prvaka 2001. te Kup 2003. godine. Na mjesto trenera prvi put je stigao 1998. godine kada je momčad vodio u pet prvenstvenih kola. U sezoni 2000/01 vodio je Bijele do naslova prvaka. U trećem mandatu na klupi Bijelih (od 2002. do 2004. godine) potpisao je Hrvatski nogometni kup 2003. godine. Posljednji angažman kao strateg Hajduka imao je u sezoni 2006/07’, podsjetili su iz kluba o kojem Vulić sad kaže:

“Došao sam u situaciju koja nije dobra, u ovom trenutku mi je potrebno vrijeme da upoznam momčad. Potreban mi je mir i učinit ću sve da vratimo Hajduk gdje mu je i mjesto, u vrh hrvatskog nogometa. Nije to lagan posao jer da je lagan ne bih ja tu bio. Treba nam mirnoća i strpljenje, najvažnije je u ovom trenutku gledati svaku sljedeću utakmicu, fokusiran sam da dobijemo Rudeš.”

Tvrdi Vulić da pred njega nisu stavljeni ciljevi, poručuje da ‘tko ne želi igrati za Hajduk može odmah i otići’ i tvrdi da će u momčadi igrati oni najbolji pa makar da je riječ i o pionirima.

Štimac nije razlog

Na konfernciji za mediji bio je i predsjednik Uprave Hajduka Jasmin Huljaj koji je bio suočen s pitanjem je li Željko Kopić bio primoran napustiti klupu zbog sastanka sa Igorom Štimcem, legendom kluba čije je mišljenje da se on u ovom trenutku ne vodi na ispravan način.

“Ja kao predsjednik ne namjeravam nikome zabraniti tko će se s kime nalaziti. To nije utjecalo na moju odluku. Njegov odlazak nije bila moja inicijativa nego trenera Kopića. I priča tu završava jer je trener želio otići. Svi smo svjedoci rezultatske krize u koju je Hajduk zapao i definitivno smo uzeli u razmatranje promjene. Moja prva odluka je bila ostaviti trenera Kopića. Odluka o odlasku je bila prvenstveno njegova, sporazumno smo se rastali.”

Pričao je Huljaj s Igorom Tudorom za kojeg se očekivalo da će preuzeti kormilo momčadi. Očekivao je to i sam Tudor priznanjem da su razgovori došli do faze realizacije ideje prije no što je Huljaj okrenuo ploču i ponovno se okrenuo Kopiću.

“Igor Tudor je bio jedan od kandidata, ali moja odluka je bio Kopić. Igor Tudor je isto ikona kluba, u svojim intervjuima je rekao sve. Ispričao sam mu se jer smo se možda krivo razumjeli u jednom trenutku. Ostao sam s njim u dobrim odnosima, ne vidim tu nigdje problem”, poručio je Huljaj.