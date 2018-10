VULIĆ OTKRIO DA ĆE HAJDUK PROTIV LOKOSA TRAŽITI TRI BODA: ‘Mi svaku utakmicu moramo ići na pobjedu, bez obzira na protivnika’

Uoči utakmice s Lokomotivom medijima se obratio trener Hajduka

Trener Hajduka Zoran Vulić na početku konferencije za medije uoči gostovanja kod Lokomotive odlučio se za čestitku.

“Koristim priliku čestitati Jadranu ulazak u Ligu prvaka, ljudi koji rade u klubu to i te kako zaslužuju. Što se tiče Lokomotive, oni su dobra, mlada momčad koja dugo igra skupa, s 2-3 kvalitetna igrača koja dovedu sa strane, i koja će za koju godinu igrati u Dinamu.”, rekao je Vulić.

Mnogi misle kako su glavna snaga Lokomotive dva Albanaca, Kastrati i Uzuni.

“Sigurno da jesu, ali imaju oni još dobrih igrača, tu je mali Ivanušec, pa Karačić koji se meni posebno sviđa, njihova tri stopera igraju dugo zajedno, imaju i odličnoga golmana…, ali ponavljam, ne opterećujem se nikad protivnikom, oni će biti onoliko dobri koliko im mi to dopustimo.”, istaknuo je strateg Hajduka.

Nedostatak Hamze i utakmica protiv Osijeka

“Svaki igrač koji nedostaje je za nas hendikep, ali znate kako se kaže, koga nema bez njega se mora, život teče dalje, ne smijemo razmišljati o ozlijeđenima i onima kojih nema. Nama je svaka utakmica finale, rekao bih da smo izgubili tu utakmicu iz naših pogrešaka. Što ćemo se lagati, nismo dobro igrali, imali smo puno pogrešaka… Ali sada je nova utakmica, svjesni smo gdje smo i što smo, i što moramo raditi.”, pomalo zabrinuto rekao je Vulić.

Još ne zna točno tko će biti zamjena za Hamzu, ali zna se nekoliko imena koja konkuriraju za tu poziciju.

“S nama treniraju i ti igrači iz B momčadi, ali imamo rezervi i unutar prve momčadi. Moramo nešto mijenjati, čim nemaš temelj momčadi, moraš nešto promijeniti. Neće biti puno, ne valja zbog jednoga igrača mijenjati cijeli koncept, ali nešto sigurno hoćemo.”, poručio je trener Majstora s mora pa objasnio situaciju s Juranovićem na zadnjem veznom:

“On je i došao u Hajduk na toj poziciji, i on je jedna od opcija za to mjesto. Beširović i Hamza su povrijeđeni, na toj poziciji zadnjeg veznog smo prodali Savvasa i Radoševića, tako da je kompleksna situacija, ali imamo mi unutarnje snage to zamijeniti.”, prenosi 24 sata.

[FOTO] Bijeli se pripremaju za prvenstveni dvoboj s Lokomotivom • https://t.co/wJ4yjpUhHJ #Hajduk pic.twitter.com/c9ZYp3K2MA — HNK Hajduk Split (@hajduk) October 16, 2018

Momčad Gorana Tomića voli se nadigravati

“Lokomotiva je momčad koja povijesno igra nogomet i teži igri. Nije to od danas. Imaju dobrih igrača, njima ode Majer, dovedu Ivanušeca… Oni su prije par godina bili prvaci u juniorskom uzrastu, dobra škola baluna, znamo koji nogomet gaje i kako teže igrati, ali ja se nadam da ćemo i mi u toj utakmici imati nešto za reći.”

Lokosi imaju čak osam bodova više od Hajduka i izvjesno je da će Hajduk u toj utakmici ići na pobjedu.

“Mi na svaku moramo ići na pobjedu, bez obzira na ime protivnika. Tako ćemo se i ponašati, jer znamo što nam znače bodovi. Oni su dobra momčad, ali mi smo Hajduk, i tako se moramo postaviti.”, zaključio je Zoran Vulić.