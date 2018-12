VEĆ DUGO NITKO NIJE OVAKO HVALIO HAJDUK: Sjećate li se kad je zadnji put netko rekao da je poljudski tim bio perfektan!?

Siniša Oreščanin po prvi je put vodio Hajduk

Posljednjeplasirana momčad hrvatskog nogometnog prvenstva pokazala se kao protivnik po mjeri Hajdukovih nogometaša u prvoj utakmici Siniše Oreščanina na klupi. Rezultatski visoko bila je izražena pobjeda splitskog tima koji je protiv Rudeša slavio 4-1 pobjedu. Istina je da Rudeš ima tek dva boda na ljestvici u nacionalnom prvenstvu nakon 16 odigranih utakmica, no ako trener te momčadi kaže da je suparnik bio ‘perfektan’, onda to valjda znači upravo to.

‘Nismo mogli ništa’

“Otvorili smo utakmicu autogolom, nakon toga nam je teško bilo igrati dalje. Sve što smo radili cijeli tjedan palo je u vodu, odmah smo morali u neke korekcije. Pokušali smo biti agresivni, ali su nas gosti rastvarali preko centrale, preko svog zadnjeg veznog i mi to nismo dobro odradili. U prvih pola sata nismo mogli ništa, Hajduk je bio perfektan i prmili dva gola”, prenosi nogometni portal Goal riječi Rudešova stratega Marka Loze.

“U nastavku smo imali kontrolu, Hajduk je logično spustio ritam, a onda smo opet neobjašnjivo pali. Iz kontranapada smo primili treći gol, pa je stigao i četvrti. Teško se branimo kada igramo visoko, teško zabijamo kada se povučemo. Hajduk je za klasu bolji od nas, mi ćemo priliku tražiti u drugim utakmicama”, dodao je Lozo pa odgovorio i na pitanje može li Rudeš bolje:

‘Ne može gore’

“Rezultatski možemo bolje, to ne može biti lošije. Nedostaje sam taj dio, bolji rezultat, tko zna da smo možda do sada napravili neki rezultatski iskorak možda bi sada izgledali bolje. Vidjet ćemo do kraja sezone kako će to izgledati, pa se resetirati na polusezoni.”

