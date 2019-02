OSIJEK – HAJDUK 0-1: Caktaš utišao Gradski vrt i razbio crni niz Bijelih protiv Osijeka

Danas su, u derbiju 19. kola HNL-a, Osijek i Hajduk odigrali dobru utakmicu koju su gosti pogotkom Mije Caktaša pobijedili

Hajduk je na gostovanju pobijedio Osijek sa 1-0. Pogodak odluke postigao je Mijo Caktaš nakon jednog kornera Adama Gyurcsa u 49. minuti. Hajduku je ovo treća pobjeda u posljednje četiri utakmice i prva protiv Osijeka ove sezone. Utakmicu je na stadionu Gradski vrt pred 3.000 gledatelja sudio Ivan Bebek iz Rijeke.

Osijek je unatoč porazu ostao na drugom mjestu, dok su Bijeli šesti, sa bodom manje od petoplasirane Gorice.

OSIJEK – HAJDUK 0-1

OSIJEK: Malenica – Grgić, Škorić, Tomelin, Janža – Bočkaj, Pušić, Pilj – Boban, Marić, Henty.

HAJDUK: Posavec – Tudor, Ismajli, Mikulić, Bradarić – Barry, Nejašmić, Kalik – Caktaš – Jairo, Gyurcso.

94′ Kraj utakmice u Osijeku.

93′ Pokušaj Jaira brani Marko Malenica!

82′ Bočkaj izvodi korner za Osijek – lopta se odbija od Nejašmića do Gabrijela Bobana, ali njegov udarac ide visoko preko gola.

76′ Stanko Jurić ulazi u igru za Hajduk umjesto Kalika

68′ Šansa za Osijek – Janža je probio bok i poslao sjajnu povratnu loptu, ali Špoljarićev udarac blokira Fran Tudor!

50′ GOOOOOOL! Adam Gyurcso je izveo korner s desne strane, lopta se odbija do Mije Caktaša, a Hajdukova desetka rutinski zabija za vodstvo Bijelih!

46′ Počelo je drugo poluvrijeme

45′ Poluvrijeme!

39′ Grgić je uputio snažan udarac s više od 20 metara, ipak je za pola metra promašio.

34′ Veliku je priliku sada imao Hajduk. Kalik je bio u kaznenom prostoru, neometan na udarcu, ali je loptu poslao pokraj desne vratnice.

27′ Caktaš je dobio žuti karton.

24′ Najbolja prilika za Hajduk. Ubacio je Tudor s desne strane, glavom je prenio Kalik, lopta je došla do Jaira koji puca iz prve s nekih 10 metara – malo preko vrata.

21′ Marić traži Bobana, na lopti je Bradarić koji griješi, pa Boban opet dolazi u pravu prigodu. Pucao je lijevom nogom po sredini vratiju, a Posavec je i to obranio.

18′ Pokušava Tudor sa 18 metara, Malenica je siguran.

14′ Opasno su Splićani prijetili preko lijeve strane preko Cakataša, ali su prvo Škorić, a potom i Tomelin otklonili opasnost.

11′ Sada je zaprijetio i Hajduk preko Nejašmića koji je dobro pucao sa 17 metara, no lopta je prohujala pokraj lijeve vratnice.

9′ Velika prigoda za Osijek! Opet je Pilj sjajno asistirao Bobanu koji s lijeve strane ulazi u šesnaesterac, ali ne puca baš najbolje, pa je Posavec obranio njegov udarac.

8′ Pucao je Bočkaj iz daljine, otišlo je to iznad vrata.

6′ Prva prilika na utakmici pripala je domaćoj momčadi. Boban je ubacio s desne strane u sredinu, Henty je pucao, lopta se odbila od Tudora i prošla preko vrata za prvi korner Osijeka.

2′ Utakmicu sudi Ivan Bebek, a na stadionu je oko tri tisuće gledatelja.

1′ Počela je utakmica!

Prije utakmice:

Hajduk je izgubio sve tri utakmice s Osijekom ove sezone koje je vodio Siniša Oreščanin, uključujući Kup-dvoboj, no sadašnji strateg Bijelih to namjerava promijeniti već danas. Zekić je, s druge strane, najavio kako od svoje momčadi očekuje da se nametne i pokaže da može biti druga na kraju sezone.

“U dobrom smo stanju, u ovom smo se periodu još malo bolje upoznali. To je proces, a uvijek se stvara tabu oko prvih kola. Ako krene dobro, kaže se, pripreme su bile odlične, a ako ne, onda se kaže da se ništa nije radilo. Prošla su četiri tjedna i momčad se upoznala s našim zahtjevima. Sve skupa ide u dobrom smjeru.”, rekao je Oreščanin.

Otkrio je i da zna što mora očekivati od Osijeka.

“Osijek je Osijek. Imamo poštovanje prema Osijeku. Dosta su dobro odradili ovaj dio, imali su dva izlazna transfera, a nešto su se i pojačali nakon toga. Očekujem Osijek sličan kao što je bio jesenas. Oni pogotovo doma znaju biti goropadni, žele se nametnuti kroz agresiju, individualnu kvalitetu i snagu. Znamo što nas otprilike očekuje.”, uvjeren je trener Hajduka.

Svoj sud dao je i Zoran Zekić

Za Hajduk je rekao da mu trenutno izgleda puno bolje i kompaktnije u odnosu na jesenski dio sezone, no osječki kormilar ima puno povjerenje u one igrače koje će u nedjelju poslati na teren. Od njih očekuje da se nametnu svome suparniku i pruže maksimum od prve do posljednje minute. Oko sastava nema nikakvih nepoznanica, pa će zaigrati jedanaestorica koja je i tijekom pripremnog razdoblja opravdala trenerova očekivanja.

Ako izuzmemo Kleinheislera, Osijek će u taj susret ući s najjačim raspoloživim kadrom, a to je najvažnije.

“Idemo s provjerenim snagama jer novih nemamo na raspolaganju. Svi su zdravi, motiv je u ovakvim susretima uvijek naglašen i on ne bi smio biti u pitanju. Opet, prva je utakmica u polusezoni, a one su uvijek specifične jer nitko još nema pravi uvid u svoje vrijednosti, pa treba biti mudar”, smatra trener bijelo-plavih.

Hajduk će, očekuje se, ponuditi posve drukčije lice od onog promjenljivog koje je imao jesenas. Trener Siniša Oreščanin donio je dosta novosti, što se vidjelo već krajem prve polusezone, a sada je dobio dovoljno vremena to provesti u djelo. No, u osječkim redovima su spremni na te promjene.

“Imali smo i više nego dovoljno vremena taktički se pripremiti za novosti koje će Oreščanin donijeti u igru Hajduka. Uostalom, suočili smo se s njima već jesenas kada smo se susreli u četvrtfinalu Kupa. Stvarno smo ih analizirali do najsitnijeg detalja, a nekad ni sam ne znam je li to dobro ili opterećujuće za igrače”, priča Zekić.