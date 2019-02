UŽIVO, OSIJEK – HAJDUK 0-0: Počeo je derbi, Oreščanin napada Bijele s provjerenim igračima

Danas derbi 19. kola HNL-a igraju Osijek i Hajduk, a treneri obje momčadi najavili su kako će u današnjem susretu ići na pobjedu. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Net.hr-a od 15 sati.

OSIJEK – HAJDUK 0-0

OSIJEK: Malenica – Grgić, Škorić, Tomelin, Janža – Bočkaj, Pušić, Pilj – Boban, Marić, Henty.

HAJDUK: Posavec – Tudor, Ismajli, Mikulić, Bradarić – Barry, Nejašmić, Kalik – Caktaš – Jairo, Gyurcso.

2′ Utakmicu sudi Ivan Bebek, a na stadionu je oko tri tisuće gledatelja.

1′ Počela je utakmica!

Prije utakmice:

Hajduk je izgubio sve tri utakmice s Osijekom ove sezone koje je vodio Siniša Oreščanin, uključujući Kup-dvoboj, no sadašnji strateg Bijelih to namjerava promijeniti već danas. Zekić je, s druge strane, najavio kako od svoje momčadi očekuje da se nametne i pokaže da može biti druga na kraju sezone.

“U dobrom smo stanju, u ovom smo se periodu još malo bolje upoznali. To je proces, a uvijek se stvara tabu oko prvih kola. Ako krene dobro, kaže se, pripreme su bile odlične, a ako ne, onda se kaže da se ništa nije radilo. Prošla su četiri tjedna i momčad se upoznala s našim zahtjevima. Sve skupa ide u dobrom smjeru.”, rekao je Oreščanin.

Otkrio je i da zna što mora očekivati od Osijeka.

“Osijek je Osijek. Imamo poštovanje prema Osijeku. Dosta su dobro odradili ovaj dio, imali su dva izlazna transfera, a nešto su se i pojačali nakon toga. Očekujem Osijek sličan kao što je bio jesenas. Oni pogotovo doma znaju biti goropadni, žele se nametnuti kroz agresiju, individualnu kvalitetu i snagu. Znamo što nas otprilike očekuje.”, uvjeren je trener Hajduka.

Svoj sud dao je i Zoran Zekić

Za Hajduk je rekao da mu trenutno izgleda puno bolje i kompaktnije u odnosu na jesenski dio sezone, no osječki kormilar ima puno povjerenje u one igrače koje će u nedjelju poslati na teren. Od njih očekuje da se nametnu svome suparniku i pruže maksimum od prve do posljednje minute. Oko sastava nema nikakvih nepoznanica, pa će zaigrati jedanaestorica koja je i tijekom pripremnog razdoblja opravdala trenerova očekivanja.

Ako izuzmemo Kleinheislera, Osijek će u taj susret ući s najjačim raspoloživim kadrom, a to je najvažnije.

“Idemo s provjerenim snagama jer novih nemamo na raspolaganju. Svi su zdravi, motiv je u ovakvim susretima uvijek naglašen i on ne bi smio biti u pitanju. Opet, prva je utakmica u polusezoni, a one su uvijek specifične jer nitko još nema pravi uvid u svoje vrijednosti, pa treba biti mudar”, smatra trener bijelo-plavih.

Hajduk će, očekuje se, ponuditi posve drukčije lice od onog promjenljivog koje je imao jesenas. Trener Siniša Oreščanin donio je dosta novosti, što se vidjelo već krajem prve polusezone, a sada je dobio dovoljno vremena to provesti u djelo. No, u osječkim redovima su spremni na te promjene.

“Imali smo i više nego dovoljno vremena taktički se pripremiti za novosti koje će Oreščanin donijeti u igru Hajduka. Uostalom, suočili smo se s njima već jesenas kada smo se susreli u četvrtfinalu Kupa. Stvarno smo ih analizirali do najsitnijeg detalja, a nekad ni sam ne znam je li to dobro ili opterećujuće za igrače”, priča Zekić.